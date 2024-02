A nova presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) defende que é preciso “repensar” o serviço postal e a participação do Estado nos CTT, um setor onde a falta de concorrência obriga a olhar para a privatização e para o contrato de concessão. Explica ainda que o regulador não tem informação suficiente sobre o que cobram efetivamente as operadoras de telecomunicação no país, por isso vai lançar um estudo nacional para conhecer os preços e espera os primeiros resultados já em 2025. Antes mesmo de qualquer decisão nesta área das telecomunicações, Sandra Maximiano antecipa nesta entrevista à Renascença um alívio nos preçários e fidelizações mais curtas até ao verão, com a entrada de um novo operador.

No programa Dúvidas Públicas, a primeira entrevista que dá desde que assumiu a liderança da ANACOM, Sandra Maximiano deixa a porta aberta ao diálogo com todos e sublinha a importância de pontes e entendimentos, num setor em que o fosso entre regulador e incumbentes tem vindo a aumentar de forma dramática.

A economista rejeita garantir a imparcialidade com a distância, seja a operadoras e grupos de interesse, seja ao próprio Estado e mesmo a consumidores. No entanto, também não se inibe de identificar os problemas no setor, como a falta de concorrência.

Nas telecomunicações espera descidas nos preços e prazos de fidelização mais curtos já nos próximos meses, com a entrada “em força” no mercado de um novo operador, a Digi, que promete apresentar serviços alternativos.