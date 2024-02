Telecomunicações. ANACOM espera descida dos preços com novo operador

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a primeira desde que tomou posse, a presidente da Autoridade Nacional de Comunicações defende, também, que cinco grandes operadoras no mercado nacional “seria o ideal”, em termos de concorrência, mas já tornaria difícil rentabilizar o investimento.

“Mais uma grande empresa [a Digi], com força suficiente para competir com as empresas instaladas, já vem causar uma grande disrupção no mercado”, explica a economista. “Cinco empresas seria o ideal, seria bom, mas já é difícil para o mercado português”.

São excertos da entrevista da nova presidente da ANACOM ao programa Dúvidas Públicas. Sandra Maximiano está no cargo desde meados de dezembro, sucedeu a João Cadete de Matos, e esta é a primeira entrevista que dá desde que assumiu funções.

A entrevista será transmitida este sábado, depois do meio-dia, e ficará depois disponível em www.rr.pt e nas plataformas de podcast.