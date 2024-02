Medina diz que Marcelo será obrigado a refletir, se eleições não trouxerem estabilidade

Uma das últimas medidas que apresentou, ficou, aliás, conhecida como "fundo Medina", parece não colher o apoio, nem da direita nem do atual líder do PS, Pedro Nuno Santos. Não teve ocasião de explicar ao atual líder a bondade da sua iniciativa?

Não temos de concordar em tudo! Há um facto que tem de ser evidente, para quem vier a ocupar funções de governação: o PRR termina em meados de 2026, não há nenhuma garantia sobre a sua extensão e há uma enorme resistência dos chamados frugais em criar um instrumento permanente de investimento a nível europeu que torne permanente o PRR.

Isto coloca a todos os países e a Portugal um desafio económico da maior importância. No dia em que o PRR desapareça, vão sentir uma quebra nos recursos disponíveis para investir na casa dos três a quatro mil milhões de euros por ano.

No pior cenário, se Portugal não fizer nada, terá um impacto muito grande do ponto de vista da economia de alguns pontos do PIB, terá certamente um impacto grande no emprego e a economia portuguesa passará um momento difícil. No segundo cenário, arranja fontes de financiamento até lá, para as poder utilizar.

Chegamos ao Fundo Medina.

Foi essa a proposta que fiz, sendo alvo de discussão quais seriam as fontes. Houve divergência quanto ao superavit, mas há outras fontes de financiamento sobre as quais não há divergência, como a receita extra com o fim das concessões rodoviárias quando forem renovadas.

Há um terceiro cenário: aumentar a dívida pública. Não precisa de aumentar muito, basta um ponto e meio. Isso só será possível porque estamos a reduzi-la neste momento.

O meu alerta de fundo, que mantenho, é que temos de nos preparar para o futuro, que está mesmo aqui à porta.

À porta estão também os agricultores, que estão a marcar a atualidade, sobretudo nas zonas de fronteira. Já garantiu à ministra da Agricultura que há verbas disponíveis para responder às exigências dos homens da terra?

Já. Fizemos uma conferência de imprensa no Ministério da Agricultura, onde a minha colega teve oportunidade de apresentar as medidas. Medidas muito importantes, quer as específicas, relativamente à compensação dos rendimentos na situação de seca, com apoios a fundo perdido, a criação de uma linha de crédito, a taxa de juro zero, para que os agricultores se possam financiar até os apoios a fundo perdido poderem chegar.

Num segundo conjunto de apoios ao rendimento, a correção muito reivindicada pelos agricultores e já acordada com as confederações do sector, de um erro infeliz, como a minha colega referiu, de um organismo do Estado. Haverá a compensação dos 35% adicionais aos agricultores que solicitaram o apoio.

Uma medida também muito reivindicada é a diminuição do preço do gasóleo agrícola, vamos diminuir a tributação para o mínimo da diretiva, cerca de 55%.

Mas isso já foi anunciado e não travou os protestos?

Sim, mas... O que foi importante foi este programa de apoios, negociado com as principais confederações de agricultores, que aliás, reagiram de forma positiva e elogiosa relativamente àquilo que foi decidido e até à rapidez do governo. Agora é preciso que essa informação chegue, que essa informação passe.

Temos um bom conjunto de soluções. Se pergunta se toda a gente estará contente e se resolverá todos os problemas, não.