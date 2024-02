Medina diz que dívida pública pode cair para 96% do PIB este ano com "relativa facilidade"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, sobe a fasquia, depois do Banco de Portugal ter confirmado a redução da dívida pública para 98,7% em 2023. Pela segunda vez em democracia, o país consegue apresentar uma dívida abaixo da fasquia dos 100% do Produto Interno Bruto, a riqueza produzida.

O ministro das Finanças antecipou em um ano as projeções do Governo para a redução da dívida em 2023, mas não quer ficar por aqui. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, diz que o país poderá fechar 2024 com uma dívida “entre 98,7% e 96%, com relativa facilidade”.

No entanto, é preciso que “nada de extraordinário aconteça” na economia, para que este cenário seja possível. Fernando Medina faz questão de sublinhar ao longo da entrevista que o país enfrenta vários riscos, internos e externos, que é preciso ter em conta.

O ministro deixa ainda uma nota ao seu sucessor: “é evidente que a redução da dívida nos próximos anos não irá ocorrer ao mesmo ritmo que ocorreu até agora”.

O governante, agora à frente de um executivo em gestão, admite que foi favorecido por um conjunto de circunstâncias que proporcionaram este resultado, como o crescimento da economia e a subida da inflação.