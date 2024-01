Corrupção pode pôr em causa o regime democrático diz António João Maia

Falou há pouco do Greco, que no último relatório apontou sinais positivos: foi criada a Estratégia Nacional contra a Corrupção, um Mecanismo Anticorrupção, a Entidade para a Transparência, o Código de Conduta. Mas o GREGO também diz que parte da estratégia não está a funcionar. Por exemplo, a entidade para a transparência criada em 2019, em julho do ano passado não tinha ainda água nem luz . O que falta, vontade política?

É fundamental haver vontade política quando se fala em questões de ética, de integridade e de corrupção.

As medidas existem, como referiu, por via de convenções, a que Portugal se tem vinculado, nomeadamente no quadro europeu e da OCDE. As entidades são obrigadas a produzir códigos de ética, planos de prevenção de riscos, canais de denúncia. É preciso passar isso para o terreno, operacionalizar, dar eficácia a essas medidas.

O exemplo que dá é estranho. Não sabemos o motivo, mas os cidadãos podem questionar se haverá vontade política. Sem vontade política, dificilmente teremos outras coisas.

Se não há vontade política, outra alternativa é que haja incompetência, será ainda um retrato pior do país que temos.

A incompetência é o tal risco de que falava há pouco. A corrupção assim, com esta dinâmica a que temos assistido nos últimos anos, acaba por ser uma força com potencial centrifugador. As pessoas competentes, provavelmente, não se metem nisto. O risco de termos cada vez mais lideranças políticas de menor qualidade não está afastado. Aí sim, temos um problema que pode ser muito complicado no futuro. Esperemos que não.

Outro exemplo também apontado pelo GRECO é o lobby, cujo diploma foi adiado com a queda do governo. Considera importante regulamentar esta área?

É necessário. Todas as recomendações e estudos conhecidos apontam nesse sentido.

Portugal tem sido, por várias vezes, recomendado a adotar, clarificar, aprofundar a legislação no âmbito do lobbyng. É importante que haja mais transparência, mais clarificação na questão dos conflitos de interesses, que haja uma divulgação das agendas das funções políticas mais elevadas em termos administrativos, onde se tomam as grandes decisões sobre os grandes contratos do Estado, porque estamos a falar dos interesses dos cidadãos. Somos nós que pagamos tudo isto, transparência aqui é fundamental.

Na maior parte dos casos, os contratos correm como é suposto. Agora, cria-se um espaço para facilitar situações dessa natureza, sem dúvida nenhuma. Quando surgem este tipo de suspeições na praça pública, em que se argumenta a presunção da inocência, se tudo estivesse planificado, tínhamos logo à partida um conjunto de sinais que podiam facilmente ser escrutinados.

As sondagens indicam que a corrupção é um tema que preocupa a maioria dos portugueses, 72% numa recente sondagem do ICS para o Expresso. Ainda assim, sempre se falou muito no país do fator C. Portugal tem a cultura do país das cunhas, vivemos com isso?

Se calhar já não de forma tão evidente, mas ainda temos. O fator C, o fator cunha, não leva necessariamente a situações de gravidade. Há uma certa dinâmica, até cultural, o jeitinho, como dizem no Brasil. Tenho um procedimento lá na tua instituição, vê lá se anda mais depressa, isto não tem necessariamente que levar à corrupção, mas este tipo de dinâmica pode ser propício a coisas mais graves.

Os códigos de conduta nas instituições devem ser trabalhados também nesta perspetiva de alertar as pessoas, cada vez mais, para alguma coisa de inadequado, ainda que seja só o jeitinho. Não se muda o mundo de um dia para o outro, mas parece haver uma relação muito estreita entre essa cultura do jeitinho e casos muito graves de corrupção que podem ter começado pelo pequeno jeitinho.

Segundo a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a economia paralela representava em 2022, quase 35% do PIB. Estamos a falar de 82 mil milhões de euros, às contas deste ano, são mais de cinco orçamentos para a saúde. O que justifica tanto dinheiro a circular fora do sistema?



Esse estudo, coordenado pela antigo presidente do Observatório (OBEGEF), Óscar Afonso, tem apontado para uma tendência de crescimento do valor da economia não registada, que nesta altura equivalerá mais ou menos a 34%.



Há vários fatores, um dos que surge à cabeça é precisamente as elevadas taxas de impostos sobre as empresas, pode compensar correr o risco para escapar . Também dizer que nem toda a economia não registada se traduz em crimes, é o caso da economia ou produção familiar, mas 34% da economia não estará toda aqui.

Como se combate este fenómeno?

Há medidas que podem ser tomadas: a redução da carga fiscal, mais fiscalização e controlo sobre a actividade das empresas e não só, apoios à formação e à sensibilização, mais transparência na gestão pública, combate à fraude empresarial e a educação cívica para a literacia financeira e fiscal.

Muitos cidadãos ainda não têm noção, como seria suposto, da razão porque pagam impostos. Estas notícias sobre corrupção aumentam a evasão. Voltamos então ao início, quando dizía que a corrupção não é um problema do país, mas que tem uma série de impactos, este é um deles.



É possível trazer esse dinheiro para a economia dita formal? Porque, por exemplo, o líder do Chega já mencionou que vai pagar parte das promessas eleitorais para as legislativas com este dinheiro. Acha isso possível?



O dinheiro continua na economia, não se traduz é em impostos e taxas que depois alimenta o Orçamento de Estado, que deve ser gerido em função dos interesses dos cidadãos.

Há o estudo dos 18 mil milhões (custo anual da corrupção em Portugal), da União Europeia de 2018 ("The Costs of Corruption Across the European Union", do "Grupo dos Verdes / Aliança Livre), que correspondia à época mais ou menos ao orçamento do Ministério da Saúde. Um euro que seja já é grave, 18 mil milhões é inquestionavelmente grave.

Agora, um discurso que aponte para corrupção zero é um discurso que não é realista. O que nós gostaríamos era ter uma sociedade perfeita, mas isso não existe. Não há sociedades perfeitas, o mais provável é que tenhamos sempre situações de irregularidade, incumprimento, pessoas menos íntegras, conflitos de interesses. Acreditar que é possível ter corrupção zero e os 18 mil milhões, ou estes 82 mil milhões, todos integralmente registados na economia, é uma ideia utópica.