​Há 3 mil camas aprovadas para imigrantes na agricultura

Há três mil camas aprovadas para imigrantes na agricultura, avança a ministra da Agricultura. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Maria do Céu Antunes admite que ainda não chegam.

A governante avisa ainda que sem medidas as torneiras do Algarve secavam no final do verão e deixa em aberto a declaração de calamidade pública.

Para já, os agricultores algarvios podem contar com cortes de 25% no abastecimento de água, muito abaixo dos 70% que chegaram a ser discutidos. A ministra da Agricultura recusa falar em medida eleitoralista e até aproveita o exemplo para garantir que nunca deixou de negociar com o setor, apesar das duras críticas dos representantes, que marcaram o mandato.

Maria do Céu Albuquerque dá ainda o dito pelo não dito sobre o Observatório dos Preços e, depois de garantir que funciona como previsto, acaba por admitir que ainda está a ser afinado.

Já com o Governo de gestão, a ministra aponta o trabalho que transita para o sucessor e mostra-se disponível, mas não “em bicos de pés”, para assumir novo cargo governamental ou até rumar à Europa.

O Algarve confronta-se com a maior seca desde que há registo. Ponderou a declaração de Estado de Calamidade na região?

Não discutimos essa matéria. O que discutimos, sim, é de que maneira é que podemos ajudar os cidadãos nos territórios mais fragilizados, em relação à disponibilidade de água e a eventuais compensações.



Acompanhamos 65 albufeiras hidroagrícolas, todas com planos de contingência. Dessas 65 albufeiras, cinco têm neste momento uma capacidade instalada para o fornecimento de água abaixo dos 30%, todas a sul. A bravura tem menos de 10%, já vai para o terceiro ano que não rega. O Monte da Rocha rega muito pouco, mais uma vez, só para garantir alguma sobrevivência às plantas e, basicamente, para o consumo humano. Depois temos o Funcho, que abastece o aproveitamento hidroagrícola de Lagoa, Silves e Portimão, que vai ter um corte na casa dos 40%.

Temos muito pouca água e, se nada fosse feito, corríamos o risco de chegar ao final do verão e não termos água para o abastecimento público.

Apesar da gravidade, não acham ainda necessária uma medida tão drástica como a Calamidade Pública?

Se isso trouxer água ou soluções às pessoas, nós fá-lo-emos. Mas, aquilo que estamos a fazer é encontrar soluções verdadeiramente para o imediato. Isto leva a que o corte, genericamente, no fornecimento de água à agricultura se situe nos 25%, por este justo equilíbrio, entre aquilo que é possível retirar das albufeiras e retirar das massas subterrâneas e com isso fazer esta compensação.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) defendia cortes de 70%, acabaram por anunciar apenas 25%. Foi por estarmos em véspera de eleições?

Não, não tem a ver com isso. Aquilo que viemos a apresentar é a introdução de fontes alternativas, seja através de águas residuais tratadas, através da utilização de massas freáticos, como é o caso do Sotavento, através do aquífero da Luz de Tavira, onde é possível captar água. Lembro que dos 135 hectómetros cúbicos que o Algarve precisa para a rega, 100 são retirados dessas massas subterrâneas.

Ouvimos aqui várias percentagens. Os 70% da APA, os 25% que o Governo anunciou, há produtores que falam em restrições até 50%. Afinal, quais são realmente os cortes?

Aquilo que os agricultores têm de saber é que vão ter um corte de 25%, juntando as diversas origens da água. É esse o compromisso. É um corte médio, que leva a que haja no Sotavento, nas águas superficiais, um corte de 50% e depois no Barlavento de 40% na albufeira do Funcho, no fundo um pedido de poupança nas captações subterrâneas de 15%.

Sendo certo que há um conjunto de investimentos grandes em curso. Temos um programa nacional de regadio a ser desenvolvido. Já em 2019, começámos a desenhar também um plano de eficiência hídrica para as zonas mais afetadas e o Algarve foi a primeira, canalizámos para este plano 240 milhões de euros que estão em execução e onde se inclui uma dessalinizadora para o abastecimento humano.

Já lá iremos. Os produtores antecipam já, em função do corte que está anunciado, quebras na produção. Foi avaliado o impacto na produção e no preço, antes desta decisão?

Foi e temos números em concreto, que eu não vou adiantar, porque estão em negociação e estão a ser ajustados em função deste novo corte médio a que chegámos.

Estamos neste momento a estudar três linhas de apoio aos agricultores: uma linha de apoio diretamente à produção, para que não se perca o potencial produtivo; outra linha para as associações de regantes (no Algarve são três), para que possam manter as infraestruturas a funcionar; e a terceira, uma linha de crédito bonificada, para poder ajudar às operações de tesouraria.