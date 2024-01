Turismo conta fechar 2024 com receita recorde de 27 mil milhões, três anos antes do previsto

Qual é a expressão do turismo religioso?

É bastante significativa. É verdade que tem um foco grande em Fátima, mas de facto há mercados, por exemplo a Coreia do Sul, a Polónia, que procuram muito essa dimensão. Também tem uma expressão bastante significativa na oferta de produtos em Portugal.

A nova campanha promocional do Turismo Portugal aposta na sustentabilidade, naquilo que se chama turismo responsável. É porque temos oferta, como dizia, ou porque está na moda e era inevitável seguir esse caminho?

Não está na moda, é mesmo estrutural. Aliás, já tínhamos definido em 2017 que esse era o caminho do setor do turismo: evoluirmos e termos sempre presente a dimensão da sustentabilidade ambiental social e económica.

Considerámos também importante lançar esta campanha porque é uma mensagem universal, que convoca todos para este desafio da sustentabilidade. Não é só as empresas, as organizações, quem aqui vive, é também quem nos visita.

Em Portugal várias localidades vão passar este ano a cobrar taxa turística, como Viana do Castelo e Portimão, outras já cobravam e vão aumentar o valor. Depois ainda temos as taxas aeroportuárias. São taxas e taxinhas... é este o caminho que defende para o turismo?

Não vou comentar as taxas turísticas em si mesmo. Os municípios têm essa capacidade e fixarão em função daquilo que entendem. O que é importante é perceber que as taxas têm associada uma certa compensação dos locais pela fruição que é feita por parte dos turistas.

Mas não é para isso que servem também as receitas?

As receitas servem para fazer face às despesas de cada uma das entidades. As taxas são uma compensação relativamente ao impacto que o turismo possa ter nos locais e devem ser fixadas de forma equilibrada, para que não coloque em causa a competitividade dos destinos. A sua aplicação deverá ser orientada para compensar ou para fazer algumas iniciativas e ações que visem de facto compensar a vida das pessoas e dos residentes.

Acha que é isso que acontece na maioria dos municípios que cobram taxas? Ou seja, são aplicadas na recuperação de património ou de outros equipamentos?

Daquilo que eu conheço, sim. Mas temos que ter essa atenção.

Não haveria outra forma de cobrar esse valor, menos intrusiva e impositiva?

Acontece em todos os destinos, é uma questão que não é de Portugal. É uma realidade.

Durante os primeiros nove meses de 2023, últimos dados conhecidos, os aeroportos do Porto, de Lisboa e de Faro registaram máximos históricos no movimento de passageiros. O que é que se espera para este ano? Novos recordes?

Sim. Olhamos para 2024 e percebemos que aquilo que é procura do destino de Portugal, aquilo que são as reservas, as conversas que temos tido com os operadores, tudo aponta no sentido do crescimento. Significa, naturalmente, que esses números, do ponto de vista de chegadas aos aeroportos, muito provavelmente em 2024, temos novos recordes.

Há 50 anos que andamos a discutir as limitações da Portela e a queda do Governo voltou a adiar uma decisão. Se lhe pedisse uma estimativa do que é que perde o turismo nacional com esta indecisão, tinha um número para me dar?

Não tenho um número para lhe dar, mas mesmo com a dimensão e com as limitações que a infraestrutura aeroportuária de Lisboa tem, e tem bastantes, o Aeroporto de Lisboa cresceu em número passageiros 7,7%, face a face ao ano passado.

Há margem de crescimento do número de passageiros que podem chegar no mesmo avião e tem que se gerir que tipo de avião chega. Nós temos de trabalhar para tornar cada vez mais eficiente aquilo que temos, porque não vamos ter o aeroporto de Lisboa amanhã.

Teve oportunidade para ler o relatório da Comissão Independente. Na sua opinião, qual é que será a melhor solução para o novo aeroporto?

Sobre essa matéria não vamos emitir uma opinião. Aquilo que é importante e aquilo que desejamos é que tudo seja devidamente ponderado e que haja uma decisão o mais depressa possível para que o mais depressa possível a solução esteja no terreno e possa ser construída.

Não há nenhuma solução que se adeque mais a essa urgência de que falava, como o Montijo?

A urgência tem de ser ponderada com a inteligência da decisão. Não é uma urgência a todo o custo, é a urgência dentro daquilo que é uma decisão inteligente para um problema que se arrasta há 50 anos e que tem de ser decidido.

Neste momento, a nossa preocupação é, face às limitações que existem, encontrar as melhores soluções para continuar a incrementar a capacidade aérea para Portugal. Nós temos vindo a desenvolver determinados programas de aceleração com startups, no sentido de encontrar soluções que se possam aplicar aos aeroportos e que possam torná-los mais eficientes para que consigamos continuar a crescer.

O país beneficia pelo facto de ter uma companhia aérea de bandeira? Que impacto é que pode ter no turismo a privatização da TAP?

O turismo claramente que beneficia. Este caminho de diversificação de mercados, nomeadamente para o mercado dos Estados Unidos, Brasil ou Canadá, isso muito se deveu ao trabalho que foi feito pela TAP.

Isso pode ficar em risco com a privatização?

Espero bem que não.

O que posso dizer é que a TAP tem tido aqui um papel importantíssimo. Enquanto a TAP tiver no nome Portugal, naturalmente que há aqui uma dimensão estratégica que não pode deixar de ter e de prosseguir.