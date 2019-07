Escuteiros de 150 países instalam-se para o Jamboree 2019

O maior evento de escuteiros do mundo, o World Scout Jamboree, começou esta segunda-feira na Virginia Ocidental, nos Estados Unidos. O evento reúne participantes de 150 países. Cerca de 800 portugueses, pertencentes tanto à Federação Escutista de Portugal (grupo católico) e à Associação de Escoteiros de Portugal (grupo com jovens de várias religiões), vão participar no evento.

Durante 12 dias, cerca de 45 mil escuteiros vão armar as tendas na “Summit Bechtel Reserve”. A reserva é uma das quatro pertencentes ao Concelho Nacional dos “Boy Scouts of America” e acolhe anualmente o Jamboree Nacional dos EUA.