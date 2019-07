RescEU, o mecanismo europeu que nasceu depois da tragédia de Pedrógão

O pedido de desculpas aconteceu durante um encontro informal com jornalistas, em Madrid, a propósito de uma apresentação do novo sistema de ajuda do Mecanismo Europeu de Portecção Civil, o RescEU.

No âmbito deste sistema, está a ser criada uma nova reserva de capacidades a nível europeu, que inclui para já aviões de combate a incêndios florestais. No futuro, pretende-se que tenha também bombas de água especiais, para acudir em situações de cheias, bem como centro de busca e salvamento urbanos e hospitais de campanha com equipas médicas de emergência.