Padres que gostam de futebol são muitos, mas mais raro é o padre que se deixa envolver no mundo do dirigismo desportivo, sobretudo, em clubes de topo. Para este sacerdote não existe incompatibilidade. “A Igreja deve estar onde estão as pessoas e o futebol também é um meio, um espaço onde está gente. Gostar de desporto e o ser-se católico não é incompatível, mas ajuda-nos também a compreender o futebol naquilo que tem de bom para a comunidade, para a sociedade, é algo que nos ajuda também a unir.”

“O futebol em si tem coisas boas, evidentemente também tem negativas, mas as negativas eu dispenso, naturalmente”, diz o padre Antunes, que acredita ainda que tem como missão “tentar elevar um bocadinho o meio”.

“Podem dizer que o padre deve estar fechado na Igreja, mas não, o padre tem uma missão de trabalho, está inserido no mundo e é ali que deve manifestar a sua fé e com o seu testemunho atrair a si também e a outras pessoas que vivem com ele”, defende.

"Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E que o Vitória ganhe"



Embora a sua paixão pelo Vitória seja grande, admite que nunca deixou que esta fosse um obstáculo ao seu ministério: “Há que compatibilizar as coisas. Tenho trabalho, gosto muito de futebol, mas primeiro está o meu dever.”

E até tenta não misturar as coisas. Tenta… “Na missa não falo do Vitória, mas às vezes quando me despeço da assembleia dou a bênção final e digo ‘Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E que o Vitória ganhe’”.

A devoção ao clube já o levou à direção, onde serviu como vice-presidente da Assembleia Geral. Mais recentemente foi nomeado para o Conselho Vitoriano, de onde pediu demissão para poder integrar uma lista candidata à direção, com o cargo agora de presidente da AG. Em todas estas posições tenta-se pautar pelo “fair-play”, num clube cujos adeptos são conhecidos por serem duros de roer.

“De facto há alguns cuja paixão é tão grande que não admitem sequer que alguém seja de outro clube e que venha aqui à cidade livremente. Mas isso são casos raros, a árvore não faz a floresta”, diz, e conta um episódio em que interveio para ajudar um grupo de adeptos de um dos clubes grandes, que foi rodeado por vitorianos no exterior do estádio e estava a ser agredido. “Meti-me a meio e pedi juízo às pessoas, que respeitassem. Felizmente calaram-se, não continuaram a sua atitude má. Acompanhei as pessoas do outro clube até ao carro e pedi-lhes que seguissem para casa, que não se importassem mais com isso.”

Valeu-lhe, nessa situação, ser reconhecido, pois em Guimarães poucos não sabem quem é o padre José. Mas o sacerdote recorda ainda outro episódio em que se passou o contrário e em que lhe valeu não saberem quem era. “Não vou dizer onde foi, mas há campos de futebol onde eu não vou, por isso mesmo, pela rivalidade doentia, pela atitude de violência que pode acontecer”, começa.

Dessa vez, viu “um casal com uma criança, que ia com um cachecol do Vitória. estavam lá pessoas do clube da casa e tiraram o cachecol à criança e agrediram o pai, ao meu lado.”

“Se eu me manifestasse do Vitória também seria alvo da fúria e da ira daquelas pessoas. Acobardei-me, é verdade, e disse que a esse campo de futebol jamais iria, porque não é o meu modo de ser”, diz.

26/5/2013

“Não somos adeptos das vitórias, somos adeptos do Vitória”, diz o padre José Antunes, citando uma frase tradicional entre os adeptos daquele clube.

De facto, do historial do clube não há registo de mais do que uma Supertaça e de uma Taça de Portugal, em termos de grandes troféus. Mas isso só serve para tornar essas conquistas ainda mais saborosas. Uma data, em particular, está gravada nas suas memórias.

“26 de maio de 2013, Taça de Portugal, vencemos o Benfica por 2-1, no Estádio Nacional e foi o momento mais alto da minha vida como adepto do Vitória. Os mais velhos, como eu, que tenho 62 anos, esperámos 50 anos por esse acontecimento”, afirma.

“É um momento único na nossa vida e foi um momento de alegria, de exaltação e de amor clubístico único em Guimarães. Esperamos ter mais alegrias, porque esses momentos de festa fazem-nos bem. Para ser adepto de quem ganha sempre, seria adepto da Juventus ou de outros clubes grandes. Sou adepto do Vitória e o Vitória é como é. Queremos que seja grande, mas infelizmente não ganha sempre, contudo não deixamos de gostar do Vitória”.

Atualmente o Vitória disputa com o Sporting Clube de Braga a supremacia futebolística do Minho e a rivalidade é muito forte. Mas em termos eclesiais é Guimarães que está sujeito à arquidiocese de Braga. O padre José Antunes ri-se e garante que entre os padres das duas cidades há brincadeiras sobre a rivalidade, mas não passa disso, e recorda o seu grande amigo, o cónego Melo, que morreu em 2008, mas era uma figura importante da estrutura do Sporting Clube de Braga.

Já o arcebispo D. Jorge Ortiga assume-se adepto do Futebol Clube do Porto, o que não chateia o padre José. “Se fosse do Guimarães teria de ser do Gil Vicente, Braga, Fafe, então não é por ninguém da diocese. É pelo Porto. Deus o abençoe e o faça santo.”

Pode não ser o melhor dos mundos, mas é o mundo real