"Gostava de dar palestras de desmotivação. Sou a única na seita da anti-ajuda"

Estes livros também falam da educação dos filhos. Dedicas até um capítulo a isso, aos perigos da auto-ajuda para crianças.

Sim. Acho que às tantas há uma ideia de que as crianças não podem ser contrariadas. Não vamos fazer nada como fizeram os nossos pais e avós, estava tudo errado. Hoje em dia as crianças têm de ter liberdade, e há muito aquela ideia da escola moderna, cada criança faz o que quer. Se só tem jeito para a Matemática, não vai estar a perder tempo em Português.

Eu não concordo muito com isso e dou aí a minha visão de que qualquer dia os filhos já podem chicotear os pais e eles dizem "à vontade", porque não se pode contrariar, não vão as crianças ficar traumatizadas.

Faz-me um bocado confusão, essas crianças que mandam efetivamente nos pais e acho que é preciso ter cuidado nessa ideia da liberdade total.

Sou um bocadinho contrária a isso. E tenho medo que qualquer dia haja uma revolução infantil e eles mandem em nós. Imagina: invadem o Parlamento e ficamos sujeitos às vontades do Vasquinho.

No livro, prometes que no próximo sábado vais começar a escrever outro.

Pois foi, prometi e falhei.

Não vai haver mesmo um segundo?

Neste momento não. Mas lá está, é como dizem os “coaches”, depois a vida vai-nos ensinando coisas, o universo põe coisas no nosso caminho e pode haver de repente uma energia que me puxe para escrever um novo livro. Neste momento, tudo o que tinha a dizer sobre anti-ajuda está aí.

Tentei abordar essas áreas todas, a educação das crianças, as nossas relações no trabalho, se gostamos do nosso trabalho ou não, as novas profissões. A questão da auto-estima, do amor-próprio, do desapego. Aquela história do "eu interior", o que será isso, será que vale assim tanto a pena encontrá-lo? E das pessoas irem para a Índia e para Bali à procura disso, essas viagens que também estão muito na moda.

Tentei ir por capítulos e falar de todas as áreas em que a auto-ajuda normalmente toca. Portanto, à partida, acho que o assunto está encerrado, vou ter de pensar noutro assunto com o qual me meter para arranjar problemas. Já que este não deu muitos problemas, estou triste - tenho de pensar noutro.

Acho que vou mudar radicalmente de tema. O anterior tinha a ver com futebol, este com anti-ajuda, daqui a uns tempos, quem sabe receitas, não sei.

Entretanto ainda tens que plantar a árvore....

Pois é, ainda não plantei. Sou pouco dada à agricultura. Mas olha, se calhar interessar-me mais por botânica e um dia fazer um livro sobre isso.