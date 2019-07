"Quatro anos" por 19 vezes. As palavras e expressões mais usadas por Costa no discurso do Estado da Nação

Até podia ser o número de partidos com que se resolve a equação da “geringonça”, mas, no último discurso de abertura do debate do estado da Nação desta legislatura, António Costa apostou no número quatro para fazer a defesa de um legado do Governo.

O primeiro-ministro utilizou a expressão “quatro anos” por 19 vezes, quase cinco vezes mais do que a segunda combinação de palavras mais frequentes: “melhor emprego”.

A expressão foi usada para falar de quase tudo: do desafio demográfico, das alterações climáticas, dos desafios da sociedade digital e sustentabilidade da Segurança Social, mas também do estado da justiça, e do “tanto que ainda quer fazer”.

Numa análise computacional conduzida pela Renascença às 8.741 palavras que compõem os quatro discursos inaugurais do debate do estado da Nação proferidos pelo primeiro-ministro, “quatro” é, aliás, a palavra que mais se distingue no discurso deste ano.

Se utilizarmos a estatística para aferir qual a palavra que mais sobressai em cada um dos discursos, conseguimos rapidamente resumir o que o primeiro-ministro disse nestes quatro momentos em que o Parlamento pára para tirar a radiografia ao país.