Quem lucra com o negócio dos médicos tarefeiros? Ninguém sabe

Duarte Abecasis, advogado da “Cuatrecasas, Gonçalves Pereira”, avança outra explicação: “como a contratação de médicos é muitas vezes uma urgência, obrigar a que essa contratação fosse feita através de um concurso público iria levar muito tempo. Daí que se tenha querido deixar claro que é uma contratação excluída”, explica.

No entanto, ambos os advogados lembram que a esta contratação só não se aplica a segunda parte do código. O resto do código aplica-se, incluindo os princípios gerais: concorrência, igualdade, transparência.

Então, o facto de terem menos obrigações no que toca à contratação não deveria aumentar a necessidade de transparência? Especialistas são unânimes - “a obrigação de transparência é muito maior”.

Apesar disto, atualmente, os hospitais estão apenas obrigados a publicar o relatório de execução de cada contrato que celebram com médicos. Este relatório não fica acessível ao público - fica apenas disponível na área reservada do BASE, à qual apenas as entidades fiscalizadoras podem aceder.



Um procedimento com o qual Duarte Abecasis não concorda. O advogado considera que este relatório devia estar na área pública do BASE, acessível a todos os cidadãos, já que a portaria que regula a contratação excluída “nada diz em contrário”.

Não tendo acesso aos contratos através do portal, João Amaral e Almeida lembra que o cidadão pode sempre pedir aos hospitais o acesso aos documentos administrativos. “Se fizer um requerimento a solicitar quais os contratos celebrados, esse informação deverá ser-lhe dada”, acrescenta.

O que é certo é que, com a atual legislação, torna-se impossível aferir de forma imediata que empresas é que o Estado está a contratar para fornecer médicos em regime de prestação de serviços. Além disso, tendo em conta esta lei, casos como o que é denunciado na investigação da Renascença não são obrigados a surgir no portal BASE.

Questionada pela Renascença se esta forma de contratação não fere as regras de transparência da Administração Pública, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) apenas diz que este organismo “não emite pareceres para a comunicação social”, aconselhando o contacto com um “especialista na área da contratação pública”.

Uma reação que João Pacheco Amorim, especialista em contratação pública, diz ser “muito pouco adequada”. “É pouca transparência para um serviço do estado, que tem por função inspecionar e controlar a legalidade da atividade. Não parece de um serviço inspetivo”, diz o advogado.

“Estamos a fazer um apelo direto à opacidade”, diz João Paulo Batalha

O presidente da Transparência e Integridade – Associação Cívica (TIAC) diz não ver nenhuma justificação plausível para que haja esta exceção na lei para quem contrata serviços médicos.

“Ainda que isto possa ser tecnicamente legal, o resultado objetivo é que estamos a sonegar informação de interesse público, que é importante para que se possa fazer o escrutínio do tipo de contratos que estão a ser feitos pelos hospitais. É importante para mapear redes de proximidade ou até de promiscuidade entre prestadores de serviços e hospitais”, defende.

Para João Paulo Batalha, “esta lacuna na lei significa que quantidades enormes de dinheiro estão a ser canalizadas não se sabe exatamente para quem, com que justificação e com que resultados”. “Temos uma enorme mancha de opacidade, ainda por cima no Serviço Nacional de Saúde, que está a viver enormes constrangimentos orçamentais, dificuldades de investimento”, acrescenta Batalha.

O presidente do TIAC considera mesmo que esta é uma prática comum em Portugal: “temos a prática de enxamear as leis de transparência com regras específicas e lacunas que são a negação dessa transparência. Acontece muitas vezes que em posteriores revisões se vão abrindo muitos alçapões. Foi isso que aconteceu nesta lei”, afirma.

João Paulo Batalha considera que a lei que exime os hospitais da obrigação de publicação de contratos é um “apelo, aliás bastante direto, à opacidade”.

“Quem é transparente abre-se ao escrutínio. Quem não quer ser escrutinado procura a opacidade e se não é punido por isso, estamos a criar incentivos para que aqueles que hoje são transparentes deixem de o ser”, afirma o presidente do TIAC.

João Paulo Batalha apela a uma revisão da lei e, enquanto ela não acontece, a que o Ministério da Saúde garanta que a informação de interesse público é publicada, “independentemente do que diga o código da contratação pública”.

Transparência da ACSS é “exclusivamente fachada"

O Portal da Transparência do SNS, “uma iniciativa open data” que, segundo o Ministério da Saúde, tem como objetivo “disponibilizar e tornar plenamente acessível o vasto conjunto de dados que estão subjacentes às operações e transações que decorrem no âmbito das atividades do SNS”, chegou a publicar dados relativos à contratação de serviços médicos, discriminando os preços contratuais e as empresas contratadas.

No entanto, os dados publicados só estão disponíveis para o 1º semestre do ano de 2016. Quando questionada pela Renascença se estes dados seriam disponibilizados para os anos que se seguem, a ACSS diz que não tem estes dados sistematizados.