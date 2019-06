Recorde de gastos. Médicos tarefeiros custam 104 milhões de euros em 2018

A tendência mudou em 2015, quando a despesa subiu para os 92 milhões de euros, segundo dados da ACSS citados na imprensa (que a ACSS não consegue confirmar).



Desde esse ano, os gastos têm subido de ano para ano, tendo voltado a ultrapassar os 100 milhões de euros em 2018 - agora com o valor mais alto alguma vez registado pela ACSS.

Em março do último ano, o Ministério da Saúde publicou um despacho com o objetivo de “reduzir o recurso à prestação de serviços em 2018”. Este colocava nas mãos das administrações regionais de saúde (ARS) o estabelecimento de um número máximo de horas de prestação de serviços a contratar em cada região.

As novas regras não surtiram efeito nos valores gastos. Algo que não surpreende o bastonário da Ordem dos Médicos.

“O subterfúgio do Ministério da Saúde de passar o ónus para as ARS não funciona”, diz Miguel Guimarães, que lembra que há uma solução muito mais eficaz: contratar mais médicos, seja a nível dos cuidados de saúde primários, seja para os hospitais”.

“Se essa situação fosse corrigida, havia menos necessidade de recorrer a serviços médicos através de empresas”, garante o bastonário.

Em 2018, o hospital que gastou mais nestas prestações de serviços foi o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. O hospital teve uma despesa total de 8,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 2,7 milhões de euros - um crescimento de 45% face ao ano anterior.

Olhando para as regiões em todo o país, em termos relativos, foi no Alentejo que se gastou mais. Com apenas cinco instituições de saúde, a região do Alentejo gastou 15,5 milhões de euros em médicos tarefeiros.

No lado oposto do espectro está o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Hospital Amadora-Sintra), que registou a maior descida em relação a 2017 quanto aos gastos com este tipo de serviços.

Em termos absolutos, há 24 hospitais que registaram um aumento dos gastos com tarefeiros e 29 que registaram uma descida.

A Renascença pediu entrevistas à ACSS e ao Ministério da Saúde, que recusaram o pedido.