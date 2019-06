17 horas por dia, sem folgas ou férias. Médico tarefeiro no Algarve ganha 326 mil euros num ano

A presidente do CHUA diz não ter alternativa à contratação de prestações de serviços médicos. “O que é que é pôr mais em causa a vida dos doentes? Ter dois anestesistas aqui ou estar a transferi-los para Lisboa, para serem operados?”

Ana Paula Gonçalves garante que o problema da falta de médicos na região do Algarve é antigo. “Estou no Algarve há 29 anos e há 29 anos que nos batemos com falta de médicos”.

A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve explica a dimensão do problema: com 10 serviços de urgência, de Vila Real de Santo António a Lagos, o centro hospitalar cobre uma área com uma população de 450 mil habitantes. “Somos quase uma área metropolitana”.

No entanto, segundo aquela responsável, o hospital conta apenas com 400 médicos nos quadros – o que equivale a “0,34 médicos por mil camas”.

Segundo dados da ACSS publicados no portal da transparência do SNS, em março de 2019, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve contava com 457 médicos nos quadros e 331 médicos internos. Números que têm vindo a subir lentamente desde 2014.

Ana Paula Gonçalves compara a sua realidade com outras zonas do país: “a cidade de Lisboa tem 550 mil habitantes e tem quatro hospitais com mil médicos mais 600 internos, cada um”.