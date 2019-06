Joãozinho não falhou um minuto na I Liga e está livre para decidir o futuro

Depois de duas temporadas com o objetivo cumprido da manutenção no Tondela, Joãozinho anuncia o adeus ao clube beirão. Aos 29 anos, o lateral-esquerdo é um jogador livre para decidir o futuro, com propostas na I Liga e no estrangeiro.

Joãozinho deixa uma herança de 68 jogos no Tondela. É um dos três totalistas do campeonato 2018/19, a par de Briseño, do Feirense, e do colega de equipa Cláudio Ramos.

Em entrevista à Renascença, o defesa recorda o salto da terceira divisão, no Mafra, para a I Liga, no Beira-Mar, as experiências precoces no Sporting e no Sporting de Braga, o teste na Premier League e o crescimento pessoal no estrangeiro, com as passagens por Moldávia, Roménia e Bélgica.

Três temporadas com a manutenção assegurada no Tondela. Balanço positivo?

Muito positivo, até porque conseguimos fazer história na primeira época, o clube nunca tinha ficado em 11º lugar. Foi uma época muito forte, com uma enorme família. Construímos muitas amizades e isso via-se dentro de campo. Esta época também começou bem, a fazer história com a passagem à fase de grupos da Taça da Liga, com uma vitória em Guimarães. Depois fomos uma equipa irregular, que não deu sequência às exibições e resultados. Sabendo que desciam três equipas, foi uma luta titânica. Muitas equipas só se safaram perto do final e nós foi até à última, mas conseguimos essa grande vitória que nos manteve na I Liga.

A manutenção foi alcançada com um goleada expressiva contra o Chaves, por 5-2, na última jornada. Aos 25 minutos, já venciam por 3-0. Esperava um resultado tão alargado?

Esperávamos um jogo difícil, competitivo, sabíamos que o Chaves ia jogar no nosso erro, porque o empate servia para eles. Sempre dissemos uns para os outros que seria melhor o Chaves precisar do empate, do que nós. No nosso subconsciente, numa final como esta, se fosse ao contrário, iríamos baixar muito as linhas, poderíamos sofrer primeiro e claudicar. Fomos à procura da vitória a todo o custo. Encarámos assim a semana e o jogo. Ninguém imaginava estar numa posição tão confortável aos 30 minutos, a vencer por 3-0. Nós próprios olhávamos uns para os outros e não percebíamos o que estava a acontecer. Nem nos melhores sonhos imaginávamos. Depois do jogo em Alvalade que empatámos e fizemos uma boa exibição, olhámos uns para os outros no balneário e dissemos que não iríamos descer, que íamos ganhar o último jogo, e assim foi.