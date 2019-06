Luís Filipe Vieira aponta João Félix como futuro Bola de Ouro

Veja também:

Bola Branca termina o trabalho "Caixa de Campeões" com uma entrevista com o principal responsável pelo sucesso da formação do Benfica, o presidente Luís Filipe Vieira.

O dirigente encarnado encoraja os rivais a apostar na formação, com o exemplo do Benfica, analisa a espinha dorsal do clube nas seleções portuguesas e garante que o 37.º título nacional foi um dos mais saborosos pela aposta nos jogadores e no treinador "made in Seixal".





É preciso perceber como é que este sonho de apostar na formação surgiu. Porquê a “fixação” e aposta tão grande que o Benfica faz para potenciar jovens jogadores?

Tem muito a ver com aquilo que eu coabitei com o Benfica quando era jovem. Quando começamos a pensar fazer o centro do estágio do Seixal, não faria sentido algum que o Benfica, ao investir da maneira que ia investir, que um dia mais tarde não viesse a ter o corolário daquilo que era um sonho, que era voltar a ter um Benfica com jogadores do Benfica, ou seja, aquilo que eu chamo “made in Seixal”. Esse sonho foi concretizado. As pessoas às vezes especulam muito, porque não acreditam no que se faz com alguma estratégia, planeamento e que visa criar essas condições ao Benfica no futuro de possuir esses jogadores. É lógico que o Benfica, se os tem dentro de casa, e são jogadores cobiçados, é logico que tem que criar espaço para eles competirem e o espaço é na primeira equipa. O Benfica não tem de ter medo de o fazer.

O objetivo não é formar para vender, é formar para criar uma identidade da equipa principal?

Nunca passou pela cabeça formar para vender. O que as pessoas especulam é que houve um período em que tivemos determinados jogadores que poderiam ter a mesma oportunidade de entrar na equipa. Também para não estarmos a especular sobre treinadores, há aqueles que têm mais vocação para jovens e outros menos, mas também tínhamos um plantel muito vasto naquela altura e se calhar a estratégia foi, e acho que foi bem pensada, dar a conhecer o que é que produzimos no Seixal, como o Bernardo Silva, João Cancelo, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. Foi uma boa oportunidade de mostrarmos ao mundo do futebol o que era a formação do Benfica. Eles abriram essas portas a outros que se seguiram, mas há uma altura em que nós também temos que fazer aquilo que é importante, um “timing” certo que, com a entrada do Rui Vitória, houve a mudança do paradigma. A ideia é minha, e naquela altura entendi que era ali que parava, e era ali que tínhamos que começar a apostar. Acho que, felizmente para todos, e felizmente para o Benfica, isto não foi como muita gente dizia, que eu era teimoso. Não foi uma questão de teimosia, foi acreditar naquilo que se faz, e eu acredito muito naquilo que sou capaz de fazer, ou naquilo que me proponho fazer. Não é só um sonho, porque sonhar e concretizar também faz parte do ser humano. Hoje é uma realidade e, felizmente, conseguimos fazer isso este ano. Já vinha do ano passado, de anos anteriores e assim sucessivamente. Começamos a formatar alguns jogadores que podem ser uma base de sustento.

Muita gente pensava que, com a pujança que o Luís Filipe Vieira e os elementos da sua equipa deram a este Benfica, seria mais fácil estar a comprar do que estar a investir na incerteza da formação?

As pessoas, às vezes, são muito injustas, porque, mesmo quando tivemos que vender, a prioridade para o clube desde que eu cheguei foi recuperar a credibilidade do Benfica. Isso para mim foi o maior titulo que o Benfica recebeu até hoje, a credibilidade. No dia que tiver de vender quem quer que seja, alguma vez que se queira pôr em causa a credibilidade do Benfica, não vou permitir. O Benfica tem de vender. Esse é o maior titulo do Benfica neste momento, é o clube em que toda a gente quer trabalhar e que toda a gente quer vender ao Benfica, é sinal que tem uma credibilidade como há 19 anos quando cheguei ao Benfica, não tinha. Não posso esquecer que até para comprar aparelhos de enfermagem tinha de pagar a pronto ou com um cheque visado. Se quisesse levar a equipa do Benfica para o hotel tinha de levar um cheque visado, e assim sucessivamente. Isso não vou viver mais. As pessoas não conhecem minimamente o que é que se passou há 19 anos. Eu é que tive de andar extrato a extrato de conta a liquidar e a negociar com todos os fornecedores tudo o que o Benfica devia. Felizmente, pagámos a toda a gente. Hoje estamos na pujança que estamos graças ao trabalho e àquilo que nos impusemos a nós próprios, que era recuperar a marca Benfica e voltar a ter um Benfica pujante, que é aquilo que mais me preocupa.