Carta aberta a líderes da UE pede primazia "das pessoas e do planeta sobre os lucros”

Os líderes de mais de 30 plataformas privadas, públicas e da sociedade civil apelam aos líderes da União Europeia (UE) para que o desenvolvimento sustentável se torne uma prioridade política, defendendo ações urgentes.

Numa carta aberta aos líderes, aos chefes de Estado e de Governo da UE, as plataformas, entre as quais se incluem as associações ambientalistas portuguesas Quercus e Zero, salientam a necessidade de ações urgentes para enfrentar as crescentes desigualdades e enfrentar a crise climática, impedir a rápida perda da biodiversidade”.

As organizações não governamentais chamam também a atenção para a necessidade de “garantir o consumo e produção sustentáveis e administrar uma transição justa rumo a um sistema económico baseado no bem-estar e na qualidade”.

Na carta, é pedido aos líderes europeus, que vão reunir-se em cimeira do Conselho Europeu nos dias 20 e 21 de junho para debater a Agenda Estratégica 2019-2024, que tornem o “desenvolvimento sustentável o objetivo global das prioridades da União Europeia, tanto dentro como fora da Europa, pelo menos nos próximos cinco anos”.