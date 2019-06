Fotogaleria. As imagens da aeronave que aterrou na A12

Uma aeronave ultraleve aterrou esta segunda-feira na autoestrada 12, na zona de Pinhal Novo, Setúbal, e colidiu com três carros que circulavam na via.

A aeronave aterrou no sentido sul-norte da via e embateu em dois veículos, tendo provocado um ferido ligeiro, segundo fonte da Proteção Civil. Trata-se, segundo a Lusa, de uma das ocupantes do aparelho, que foi levada para o hospital. O piloto foi assistido no local.

Nenhum dos ocupantes do veículos atingidos ficou ferido e dois dos automóveis conseguiram mesmo prosseguir viagem. O acidente deveu-se a uma falha no motor.

Já este domingo (9), morreram duas pessoas na sequência da queda de uma aeronave ultraleve, seguida de incêndio que se propagou à floresta, no aeródromo José Ferrinho, em Leiria, elevando para quatro o número de mortos em acidentes aéreos este ano em Portugal.

Portugal registou 60 acidentes com aeronaves nos últimos 10 anos.