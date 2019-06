Líderes mundiais comemoram o Dia D. Foi há 75 anos que os aliados "enganaram" os nazis

Vários líderes mundiais celebraram esta quarta-feira aquela que, 75 anos depois, continua a ser tida como a maior operação militar conjunta da História, que em 1944 permitiu aos aliados darem um passo fundamental rumo à derrota final dos nazis.

Faz hoje precisamente 75 anos que os aliados invadiram a Normandia, naquele que ficou conhecido como o Dia D. A data foi assinalada com comemorações em Portsmouth, no Reino Unido, onde estiveram presentes a Rainha Isabel II, a primeira-ministra britânica, Theresa May, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ainda os líderes de muitos outros países, incluindo França, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Bélgica, Grécia, Noruega e Polónia.

A par dos líderes mundiais, entre os convidados contaram-se centenas de veteranos da II Guerra.

Durante as cerimónias houve demonstrações de aviação e paraquedismo e discursos de Isabel II e Theresa May.