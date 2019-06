Fotogaleria. "Bebé Trump" domina protestos contra Presidente dos EUA em Londres

A visita de três dias de Donald Trump ao Reino Unido começou esta segunda-feira, com uma recepção da família real britânica e um banquete no Palácio de Buckingham. Esta terça-feira, o Presidente norte-americano encontrou-se com a primeira-ministra demissionária, Theresa May, e outros elementos do Governo britânico. No último dia, Trump irá participar nas cerimónias comemorativas do 75º aniversário do desembarque na Normandia. Por último, irá visitar o seu resort na Irlanda.