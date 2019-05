IPO do Porto celebrou 13 contratos, num total de 352 mil euros, com mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso

O IPO do Porto celebrou 13 contratos no valor de 352 mil euros no espaço de um ano com a Mediana, antiga empresa de Manuela Couto, detida pela PJ no âmbito da “Operação Teia” esta quarta-feira.



A Renascença apurou que estes contratos são matéria que faz parte da investigação.

Para além da empresária na área da comunicação, foram também detidos o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, seu marido, o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes e o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, por suspeitas de corrupção. Durante a manhã, a Polícia Judiciária efetuou buscas nas Câmaras Municipais de Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos. Ao que a Renascença apurou, a matéria em causa é relativa aos detidos, não tendo havido qualquer detenção na autarquia de Matosinhos.

De acordo com os dados do Portal Base, que a Renascença recolheu e analisou, a antiga empresa de Manuela Couto, uma empresa de comunicação chamada Mediana, celebrou, entre Fevereiro de 2017 e Agosto de 2018, 13 contratos, 11 dos quais por ajuste direto, quase todos relacionados com consultoria e imagem, elaboração de campanhas ou desenvolvimento de websites e material de marketing.

Destes contratos, apenas os últimos dois, celebrados a 5 de Novembro e a 10 de Agosto de 2018, foram conseguidos através de concurso público.

Apesar de os contratos em causa já terem ultrapassado o prazo de execução, nenhuma das empresas envolvidas se prestou a publicar neste portal a data de conclusão do contrato, nem o preço total efectivo - os valores indicados no Portal Base indicam apenas o preço contratual decidido entre as duas partes na altura de publicação.

Possíveis subidas ou descidas de preço não estão ainda publicadas, apesar de as regras do portal da contratação pública obrigar a comunicação de alterações quando o contrato termina. O contrato que terminou há mais tempo terá sido concluído a 21 de março de 2017 e está relacionado com o registo e pós-produção de vídeo e fotografia no valor de 10 mil euros.