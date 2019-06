Filipe Cardoso, o "senhor doutor" que foi paciente e chegou à II Liga

Falta apenas entregar o relatório de estágio para Filipe Cardoso, de 25 anos, completar a licenciatura de seis anos em medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), na Universidade do Porto. Durante o curso, Filipe afirmou-se na equipa principal do Coimbrões, no Campeonato de Portugal, onde somou mais de 150 jogos. Este verão, surgiu a oportunidade do “senhor doutor”, alcunha dada no balneário, subir aos campeonatos profissionais, na II Liga, pela porta do Sporting da Covilhã.

Em entrevista à Renascença, no Parque Silva Matos, estádio do Coimbrões, Filipe revela que tirar o curso de medicina nunca foi um sonho, mas uma consequência natural do sucesso escolar.

“Nunca tive uma ambição de tirar medicina, as coisas foram acontecendo naturalmente. Sempre fui bom aluno, tinha as notas e a meio de secundário cheguei à conclusão que medicina seria um curso que gostaria de tirar. Tem sido bastante difícil, mas não me arrependo de nada, até porque o ICBAS é das instituições mais conceituadas do país", começa por explicar.

Rotina difícil e cansativa

Conciliar o futebol semi-profissional com o curso de medicina não é tarefa fácil. Consiste numa rotina diária que exige muita paixão, organização e, acima de tudo, sacrifício.

“Tenho dias mesmo muito cansativos. Normalmente acordo às 6h30, vou para as aulas na faculdade, ou para o hospital para o estágio. Durante a tarde estudo e vou para o treino, às 17h00. Já tive alguns dias que tive de sair a correr, porque tinha uma aula às 19h00. Chego a casa para lá das 21h00 e no dia seguinte a rotina é igual. Ao fim-de-semana, jogo. É preciso muito espírito de sacrifício e gostar mesmo muito das duas coisas. Só assim é possível, mas quando se consegue conciliar é muito gratificante”, explica.

Apesar do cansaço físico e mental, desistir nunca passou pela cabeça do médio, ao longo dos seis anos de sénior. Épocas de exame são os períodos mais sensíveis, em que o futebol, apesar de ser a maior paixão, não é a prioridade.

“Tive momentos muito difíceis, principalmente em alturas de exames. Pensava se era mesmo esta vida que queria, mas nunca coloquei mesmo a hipótese de desistir. Do futebol é que não queria mesmo desistir, apesar de saber que a faculdade estava em primeiro lugar. Como não queria mesmo desistir de nenhum, nunca pensei seriamente na situação”, diz.