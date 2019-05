Faz anos hoje? O Zoo de Lisboa também e oferece entradas grátis

O dia de aniversário do Jardim Zoológico é ainda marcado por atividades especiais no parque. Algumas espécies de animais vão “soprar as velas” em bolos de aniversário preparados especialmente para este dia.

Ao longo do dia, várias surpresas estarão escondidas pelo parque, entre as 10h00 e as 18h00. Entre as ofertas estão a oportunidade de ver os golfinhos de perto, visitas a bastidores, encontros com tratadores, bilhetes duplos para o Jardim Zoológico, inscrições num workshop ou a oferta de um apadrinhamento de um animal.