PS pinta país de rosa. Pior derrota de sempre para o PSD. CDU fica à frente do CDS, que empatou com o PAN

Nunca o Partido Social Democrata (PSD) teve um tão fraco desempenho eleitoral em Portugal -- e não só em europeias. Conquistando cerca de 22% dos votos, percentagem correspondente a menos de 800 mil eleitores, ficou em segundo lugar nas eleições de domingo, o que se traduz em seis assentos no Parlamento Europeu, confirmou esta segunda-feira Secretaria-Geral da Administração Interna.

Os outros grandes derrotados da noite foram o CDS e a CDU: tanto os democratas cristãos como a coligação dos Comunistas e Verdes perderam mandatos em relação à última legislatura.

O CDS só conseguiu eleger o cabeça de lista Nuno Melo, naquele que também terá sido o pior resultado de sempre do partido em eleições europeias (6,2%, pouco mais de 200 mil votos). A CDU mantém João Ferreira como eurodeputado, juntando-se a ele o segundo nome da lista, Sandra Pereira.

Com a totalidade dos votos contabilizados esta segunda-feira, faltando apenas contar os resultados eleitorais em sete consulados (menos de 100 eleitores), o Ministério da Administração Interna (MAI) confirmou esta segunda-feira que os mais de 220 mil votos na coligação entre o PCP e o partido ecologista Os Verdes valeram à CDU dois assentos no Parlamento Europeu, à frente do único lugar conquistado pelo CDS.

O Partido Socialista (PS), um dos grandes vencedores destas europeias, alcançou nove mandatos graças aos 34% de votos e à elevada abstenção, que rondou os 70%. Ao todo, mais de um milhão de eleitores votaram PS.

Em terceiro lugar, a seguir ao PS e ao PSD, surge o Bloco de Esquerda com dois eurodeputados eleitos. O partido de Catarina Martins atingiu quase 10%, cerca de 320 mil votos.

De forma inédita, confirma-se a entrada do Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) no Parlamento Europeu com um assento conquistado (5% dos votos, mais de 160 mil votos). Francisco Guerreiro ruma a Bruxelas, sendo que o PAN vai intregrar o grupo dos Verdes.