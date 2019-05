Mosteiros e conventos de Lisboa abrem as portas ao público

Sabia que Lisboa tem mais de 20 conventos e mosteiros? Na verdade, ao todo existem 59 casas religiosas na capital, mas só metade está ocupada. O “Open Conventos” pretende dar a conhecer este património, às vezes escondido em muitas das ruas da cidade, por onde muitos passam sem sequer reparar.

Em tempos serviram para a oração, acolhimento ou educação, mas hoje muitos estão fechados e abandonados. Nos dias 24 e 25, vão estar de portas abertas ao público. As visitas são gratuitas e na sua maioria serão guiadas, mas sujeitas a inscrição junto do setor do Turismo do Patriarcado, da Santa Casa da Misericórdia, da Câmara de Lisboa ou da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – todas as entidades promotoras da iniciativa.

Mas o programa arranca no dia 23, quinta-feira, na igreja de São Vicente de Fora, às 18h00. A essa hora terá lugar um concerto de órgão, seguido de debate sobre o tema “O que fazer com os Conventos de Lisboa?”