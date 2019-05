Museu Abel Manta: um tesouro de arte contemporânea por descobrir

Abel Manta era um gouveense de gema, nascido na casa de família, na Rua da Cardia, em Gouveia, em 1888. O edifício onde hoje funciona o Museu, não fica longe de sua casa. É um edifício setecentista, na Rua Direita, era o antigo Solar dos Condes de Vinhó e Almedina, impulsionadores dos estudos artísticos de Abel Manta. O pintor gouveense fazia os seus primeiros desenhos e a condessa D. Luísa de Guimarães Guedes, que era artista, reparou nele e percebeu que estava ali um talento em bruto e pediu à família que o deixasse levar para Lisboa e que faria os estudos por lá. Terminada a Escola de Belas Artes, esperou que a primeira grande guerra terminasse, e partiu em 1919 para Paris, onde esteve até 1925 com os grandes mestres, fez exposições e voltou para Portugal e foi professor da Escola Técnica, primeiro no Funchal e depois em Lisboa. Casou em 1927 com Clementina Moura, também artista e em 1928, nasce o único filho do casal, João Abel, arquiteto, pintor, designer e cartoonista.

Na sala do museu, dedicada a Abel Manta, impõe-se o quadro “As Maçãs”, de 1925. Uma pintura que, passados vinte anos a gerir o espaço, deixa a responsável do museu, Margarida Noutel, 62 anos, com um brilhozinho nos olhos. “É um quadro potentíssimo onde se notam as influências de Cézanne, tudo o que aprendeu dos grandes mestres quando foi para Paris, fez a evolução do naturalismo na Escola de Belas Artes. Esteve em Paris de 1919 a 1925, era o Erasmus daquela altura. Ele retratava amigos, vizinhos, era um excelente retratista”, diz comovida.