André Carvalhas: o talento que o Benfica desperdiçou

André Carvalhas, hoje com 30 anos, é uma das maiores referências da II Liga na última década, com três títulos conquistados. O avançado era uma das pérolas da formação do Benfica, mas nunca teve oportunidade na equipa principal.



Quatro presenças no banco de suplentes foi o máximo que Carvalhas alcançou na Luz, e acredita que, se na altura existisse a aposta na formação que hoje é imagem de marca do clube, a sua carreira poderia ter tomado outro rumo.

Bruno Lage, atual treinador principal do Benfica, é o “homem certo para o cargo”, diz Carvalhas, que foi orientado e moldado pelo técnico durante três temporadas, nas equipas jovens das águias,

Era considerado uma grande promessa do Benfica, mas nunca se estreou pela equipa principal. Acha que poderia ter tido mais oportunidades e outra carreira, se a política de aposta na formação fosse igual à de hoje em dia?

Hoje em dia, as coisas estão mais facilitadas para um jovem do Benfica. Quando fui para o clube, o estádio foi abaixo e nem nem tínhamos campo para treinar. Treinávamos em Odivelas e noutros sítios. Neste momento, o clube tem um centro de estágio com todas as condições de trabalho para os jovens se desenvolverem. Tem um treinador que não tem medo de apostar nos jovens que tenham qualidade e tem uma equipa B, que na altura não tinha. É um conjunto de condições que fazem a diferença e teria sido diferente o meu percurso. Não me lamento por isso, foram alturas diferentes, ainda tive o prazer de estar dois anos no centro de estágio, que foram os meus dois anos de júnior. Nos meus outros sete ou oito anos, foi sempre de casa às costas.

Não chegou a estrear-se, mas foi convocado em alguns jogos por José António Camacho...

Estive dois jogos do campeonato no banco, contra o Marítimo e União de Leiria, e dois jogos da Liga Europa, contra o Getafe. Foram experiências fantásticas. A primeira vez que fui convocado, estava a regressar de Ceuta com a seleção e, na viagem, um diretor do Benfica ligou para me dizer que, mal chegasse, tinha de ir para o hotel onde estava a estagiar a equipa, porque tinha sido convocado. Deixei de treinar com os juniores, já só tinha vida de equipa principal. Depois, voltei para os juniores, para a reta final do campeonato.