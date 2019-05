Mercedes na "pole position" para voltar a dominar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1

Ainda no início do temporada, mas já a olhar para Abu Dhabi, em dezembro, quando encerra o campeonato, Lamy acredita que a Mercedes é a grande favorita a revalidar o título, até por já levar uma vantagem considerável para os rivais, mas antecipa um duelo interessante na discussão entre pilotos.

"A Mercedes é a grande candidata, só passaram quatro Grande Prémios e tudo pode virar, mas já levam uma vantagem considerável. Vamos ver evoluções nas equipas, o que pode aproximar ou até distanciar as equipas. Interessante é ver o Bottas a dar luta, dois pilotos na Mercedes tão competitivos. A referência tem de ser Hamilton, até pode ter dias menos bons, mas 99% das vezes são dias muito bons", prevê.

Fórmula 1 tem dado os passos certos

Todas as temporadas, a Fórmula 1 anuncia alterações para a nova época, quer a nível de engenharia dos carros, como regras de organização da prova. Esta temporada, a volta mais rápida de cada Grande Prémio volta a valer um ponto extra, aumentou-se a capacidade do tanque de combustível, e ainda um novo desenho das asas dianteira e traseira, de forma a facilitar as ultrapassagens. Pedro Lamy acredita que a Fórmula 1 tem evoluído de forma inteligente, e aprova todas as alterações ao longo dos anos.

"Há sempre críticas quando se muda algo que as pessoas não estão habituadas. A Fórmula 1 tem ido pelo caminho certo. As equipas estão cada vez mais fortes, com mais meios técnicos. Todos os passos têm sido bem pensados e melhorado a modalidade. Pouco a pouco, a Fórmula 1 tem ido quase à perfeição. Vamos ver se um dia temos um campeonato com as equipas todas equilibradas, mas é algo que quase nunca tivemos na Fórmula 1, há sempre uma equipa que se destaca. Atualmente, é a Mercedes", diz.

A introdução do "DRS", sistema de reduçao de arrasto, foi introduzido na Fórmula 1 na temporada 2011. Trata-se de um sistema que permite a ultrapassagem, e cuja utilização é permitida apenas em zonas específicas de cada circuito, em retas, quando o monolugar está apenas a um segundo de distância do carro da frente, entre outras condicionantes, como o estado de tempo.

"O DRS foi uma solução que, apesar de não ser a melhor em termos de espetaculo, é uma boa alternativa. O carro que vem atrás tem a vantagem de passar, mas sem isso havia menos ultrapassagens, e acaba por tornar os Grande Prémios bem mais interessantes", considera.

Primeiro português a somar pontos

Pedro Lamy, hoje com 47 anos, não foi o primeiro português a disputar a Fórmula 1, mas foi o primeiro a somar pontos, em 1995, pela Minardi, no Grande Prémio da Austrália. O piloto orgulha-se principalmente de ter estado no principal campeonato.

"É um orgulho ter sido o primeiro português a conquistar pontos, claro, mas o principal orgulho foi ter chegado à Fórmula 1, e ter passado lá algum tempo. Estava habituado a vencer, e chegar lá e não ter um carro à altura, para poder lutar por pontos, não era bom. Continuei carreira noutras categorias, venci corridas e campeonatos, mesmo não estando na Fórmula 1. É um sonho de qualquer jovem, que consegui realizar, mas foi um enorme orgulho, que poucos podem experienciar".

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 regressa este fim-de-semana, no Grande Prémio geograficamente mais próximo de Portugal, em Espanha. A corrida está marcada para domingo, às 14h20, em Barcelona.