25 anos da morte de Ayrton Senna. "Perdemos o melhor de todos os tempos"

Ayrton Senna era piloto de culto da Fórmula 1. Faleceu aos 34 anos, no dia 1 de maio de 1994, em Ímola, no Grande Prémio do San Marino, depois de três títulos de campeão do mundo, 41 corridas vencidas, 65 "pole positions", 19 voltas mais rápidas, 2982 voltas na liderança, num total de 161 Grandes Prémios disputados. Completam-se, esta quarta-feira, 25 anos de um dos fins-de-semana mais negros da história da Fórmula 1. A Renascença conversou com Pedro Lamy, o primeiro piloto português a amealhar pontos na mais importante prova do mundo de automobilismo, que esteve na corrida em Ímola, nesse mesmo domigo.

Ao percorrer os pergaminhos da carreira de Ayrton Senna, é impossível não realçar a profunda ligação com Portugal. Sócio do Belenenses e residente em Portugal, a primeira vitória da carreira foi em solo luso, no Estoril, no Grande Prémio de Portugal, em 1985. Três anos depois, venceu o primeiro título de campeão, ao volante de um McLaren. Em 1990 e 1991 repetiu a façanha

Pedro Lamy recorda um fim-de-semana difícil em San Marino. No sábado, faleceu o austríaco Roland Ratzenberger, na qualificação, um choque resultante da perda da asa dianteira. No domingo, a corrida começou da pior forma para o na altura jovem piloto português, na sua temporada de estreia na Fórmula 1.

"Foi um fim-de-semana de pesadelo, só queríamos acordar e passar a página. Foi uma realidade infeliz. Aconteceu de tudo nesses dias. Perdemos dois colegas, houve muitos acidentes, o meu, o Barrichello, o Belmondo, entre outros problemas. Foram coisas muito estranhas e que não se viam há muito tempo. Parece que Deus quis acordar os meninos da Fórmula 1 para se mudarem algumas coisas, e a verdade é que as coisas têm mudado. Hoje em dia, temos uma Fórmula 1 muito mais segura. Há sempre risco, como é natural no automobilismo, mas é bem mais seguro hoje em dia", começa por dizer o atual piloto de 47 anos.

Antes de Ratzenberger e Senna, foram oito anos sem qualquer fatalidade no mundo da Fórmula 1, desde o italiano Elio de Angelis, em 1986, em testes em Marselha, no circuito Paul Ricard.

Os choques de Lammy e Senna

Lamy foi protagonista do primeiro acidente da corrida, logo nos instantes iniciais. Na partida, Lamy tentou a ultrapassagem, com a visão limitada, e chocou contra a traseira do carro de J.J. Letho, que não tinha arrancado por um problema no motor. O choque resultou em vários destroços espalhados pela pista, o que obrigou à entrada do "safety car", que implica que os carros a mantenham a posição, numa velocidade reduzida. À passagem da quinta volta, o "safety car" voltou às "boxes" e os carros retomaram a corrida, com os pneus mais frios.