"Cada geração tem que fazer as suas revoluções"

De tudo isto se falou, entre a memória daquele tempo e o tempo que há-de vir e ser memória um dia, na emissão especial, a partir de São Bento, que a Renascença dedicou à revolução. O anfitrião foi quem no palacete vive hoje, o primeiro-ministro António Costa. Ele, António Costa, que era criança aquando da revolução e, portanto, não a viveria como outros viveram nas ruas mas, graceja, “enclausurado”.

“Eu tinha 13 anos. E de 24 para 25 de abril, à noite, estava a dormir. Até que a minha mãe [Maria Antónia Palla], que era jornalista, me acordou. Tinha sido chamada d’O Século. Ela tinha que ir trabalhar, tinha que ir para a rua. E nesse dia em que as pessoas foram libertadas, eu fui ‘enclausurado’, em casa de uma amiga dela, a Olga. Não fui para a rua, não; fui para a Rua… do Jasmim, para casa da Olga. E foi lá que estive todo o dia, a tentar saber notícias, que se iam sabendo pela rádio, a pouco e pouco. Saí no dia 26. Já era impossível manter-nos em casa. Então, fui com o José Rolim, que era um homem que tinha estado preso muitos anos, que tinha sofrido muito na prisão, fui com ele e com os enteados dele para o Chiado”, recorda.

A recordação de António Costa é interrompida pelo telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa. E se é verdade que Costa era filho de uma jornalista, o Presidente da República era, ele mesmo, à época, jornalista, no Expresso. Viveu a revolução a trabalhar, portanto.

“No dia 24 interrompi o trabalho para ir ver futebol a casa de um amigo, no Restelo, e voltei para o Expresso, aí pela meia-noite e meia, para continuar a trabalhar. E fiquei a trabalhar até às cinco da manhã. Porque era preciso rever provas, retirar provas, mudar títulos, mudar fotografias, era um horror – o Expresso estava sob perseguição [da censura] naquela altura. Quando saí do Expresso, sei lá, às seis da manhã ou assim, vi um movimento esquisito, que me parecia em direção ao Rádio Clube Português. Eu vivia no Monte do Estoril, fui num instante tomar um duche a casa, e nessa altura comecei a fazer telefonemas...”

Então, Marcelo, o jornalista Marcelo, percebeu que a revolução havia começado para não mais ser travada. Recorda que ligaria ao pai, Baltasar Rebelo de Sousa, então ministro do Ultramar, “que tinha saído não sei bem para onde, a minha mãe não sabia bem para onde”. “Fiz chegar ao meu pai a ideia de que realmente a revolução tinha triunfado. Ele estava no antigo ministério do Ultramar, no Restelo. E tanto quanto me recordo, ele terá dito ao Marcello Caetano, que estava no Largo do Carmo e não sabia o que se passava, que achava que a revolução tinha triunfado. O Marcello Caetano era muito teimoso. E ainda ficou irritado com o meu pai.”

Costa interrompe-o. E graceja, numa referência a algo que Marcelo lhe havia chamado em tempos. “Oh senhor Presidente, não resisto: é que pelos vistos o Marcello Caetano achava-o irritantemente otimista.” Marcelo devolve o gracejo. “Não, não. Irritantemente pessimista! Pessimista na ótica dele; otimista, na minha ótica. É a diferença entre ter 25 anos ou 70. Os irritantemente otimistas vão até aos 57, 58…”, atira a Costa, que tem precisamente 57 anos. E o primeiro-ministro ri-se.

Antes mesmo de desligar, Marcelo lembraria que “não há jornalismo livre se o jornalismo não estiver numa situação económica e financeira estável”. “E é muito difícil num clima de precariedade fazer um jornalismo livre e forte”, conclui.

O primeiro-ministro alinha pelo mesmo diapasão, de que “não há liberdade sem imprensa livre”. “Acho que hoje o jornalismo é mais importante do que nunca. Porque a verdade é que hoje, com estas novas redes sociais, qualquer pessoa pode produzir informação. Mas também pode produzir desinformação. Se me preocupa? Acho que obviamente é um fator de preocupação. Mas é também um fator de enorme valorização do jornalismo enquanto profissão. O risco é se o jornalismo não perceber que tem aqui uma grande oportunidade de se valorizar, fazendo um tratamento profissional, rigoroso e sério daquilo que é informação, se tem a tentação de simplesmente reproduzir as ‘fake news’ que as redes sociais reproduzem. Os jornalistas têm que escolher qual o caminho que pretendem seguir. A minha convicção é que se se limitarem a reproduzir as ‘fake news’ das redes sociais, matarão o jornalismo.”