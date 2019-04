A ascensão meteórica de Eustáquio até ao Cruz Azul. "Caixinha perguntou-me se queria arriscar"

“Pedro Caixinha ligou-me, queria contar comigo porque tinha perdido um médio para o Boca Juniors. Disse que já me andava a observar há muito, e que tinha falado com o Rui Jorge [selecionador sub-21]. Perguntou se queria arriscar e eu disse que sim. Foi sem dúvida um dos principais responsáveis pela minha contratação”, diz Stephen.

Mauro Eustáquio, irmão mais velho do jovem médio, jogador do Cavalry FC, do Canadá, aprova a transferência de Stephen, “uma ótima escolha”, e revela que aconselhou o irmão a aceitar o convite de Caixinha.

“O Cruz Azul é um clube com muita história e que tem um treinador português que fez muita questão de o levar. O Caixinha é dos treinadores mais bem sucedidos no estrangeiro e dá-se muito bem no México. Disse-lhe isso, que achava que deveria ir, porque o Caixinha fez de tudo para o levar. Em Portugal, questionou-se a sua mudança, mas é preciso ter noção que o México é dos campeonatos mais competitivos do mundo. Há muitos jogadores que saem de lá para os grandes campeonatos europeus. Foi uma ótima escolha e está mais perto da seleção do Canadá, tanto para viagens como para observação”, considera.

Afirmação travada por grave lesão

Eustáquio rumou ao Cruz Azul, foi recebido em grande apoteose no aeroporto, mas o azar bateu à porta no seu segundo jogo na equipa. Entrou aos 57 minutos do jogo contra o Club Tijuana e, aos 82 minutos, teve de sair de maca, lesionado. Os exames médicos confirmaram o pior cenário: rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afasta de competição dos próximos seis meses.

“Quando vens para um projeto assim, pensas no que vais fazer, como pode correr, na adaptação e nos jogos. Num simples momento, veio tudo por aí abaixo. Paro oito meses, tenho de ser operado e fazer fisioterapia. Os meus objetivos ficaram todos em ‘stand-by’. Vim para o clube, queria dar tudo o que tinha, e agora não posso. São situações que acontecem, daqui a seis meses estarei de volta e sei que vou ser feliz”, diz, entristecido, o médio luso-canadiano.