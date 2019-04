Irmãos Eustáquio partilham sonho canadiano no Mundial 2026

Veja também:

Stephen Eustáquio vai representar a seleção principal do Canadá, depois de representar a seleção portuguesa sub-21 na qualificação para o Europeu 2019 do escalão. A presença garantida no Mundial 2026, que organiza com o México e Estados Unidos da América, e a vontade de representar o país onde nasceu foram os motivos da escolha. Mauro Eustáquio, irmão, atualmente no Cavalry FC, no campeonato canadiano, partilha do mesmo sonho e explica o desenvolvimento do futebol no Canadá, em entrevista a Bola Branca.

Stephen Eustáquio chamou à atenção ao despoletar, em 2017/18, no Leixões. Saltou para o Chaves, depois de apenas meia temporada em Matosinhos, representou a seleção sub-21 e rumou ao Cruz Azul, do México. Recentemente, anunciou que vai representar a seleção do Canadá e explicou a decisão na primeira entrevista desde que rumou ao futebol mexicano, em exclusivo a Bola Branca.

“A seleção canadiana sempre foi a prioridade, até porque não esperava representar a seleção sub-21 portuguesa. Já tinha representado os sub-17 do Canadá, e foi sempre o país que quis representar. Quando comecei a subir na carreira, vi as coisas de outra forma. O Romeu, adjunto de Rui Jorge, dos sub-21, falou comigo e, depois de tantos anos em Portugal, senti que poderia jogar por Portugal. Recentemente, o Canadá chamou-me, pensei muito e decidir continuar a minha carreira internacional no país onde nasci”, começa por contar.

Stephen pensa a longo-prazo e não esconde que o Mundial 2026, organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos da América, foi também um motivo que o levou a escolher a seleção. “O Mundial foi um dos motivos da moinha opção. Vamos ter presença obrigatória e vou trabalhar muito para estar lá. É um sonho marcar presença num torneio dessa dimensão”.