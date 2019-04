Rainha Isabel II: 93 anos feitos em Domingo de Páscoa

Isabel II nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres. Foi coroada rainha em 1952, aos 25 anos. O seu reinado já dura há mais de 67 anos.

A rainha tem dois aniversários. Além da data em que celebra o seu nascimento, Isabel II comemora o aniversário oficial em junho. Trata-se de uma tradição da monarquia britânica, segundo a qual quando o monarca nasce na primavera, outono ou inverno, as comemorações oficiais são realizadas no verão, quando há maior probabilidade de estar bom tempo. Assim, em junho haverá celebrações públicas que incluem uma parada de militares no centro de Londres.