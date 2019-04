Reynaud de Sousa: “Os russos têm duas palavras para ‘verdade’: pravda e istina”

Neste contexto de Brexit será de lembrar que sem NATO não haveria União Europeia. Até onde o Brexit vai mexer com a NATO?

O contexto Brexit não afeta diretamente a aliança atlântica, mas sim há desafios de muito curto prazo e de médio longo prazo.

No imediato a NATO confronta-se com questões antigas como a dos gastos com a defesa dos estados membros. É suficiente um gasto de 2% do PIB? Deve ser mais? É este a opção correta quando sabemos que há Estados-membros que alocam mais de 70% do seu orçamento para a Defesa em pagamento de salários? Estas são algumas das questões que se ligam aos novos desafios e em manter capacidades atuais.

Noutro ponto temos como exemplo notícias recentes ligados à conduta de Estados membros da aliança. É o exemplo da Turquia dar como certa, e a concretizar em breve, a compra de um sistema de defesa aéreo de fabrico russo.

Uma opção que levanta questões de ordem prática por não ser um sistema integrável com o Patriot norte-americano, o sistema de defesa aérea dos parceiros da NATO, mas também que levanta questões mais amplas. Desde logo a ligação com o desenvolvimento do programa do caça F35, porque a Turquia é um parceiro importante na NATO e está envolvida no projeto F35 desde o seu início.

A Turquia vai ter de optar: ou é um aliado que se mantém no desenvolvimento de um projeto essencial à defesa dos Estados-membros ou terá de sair. Nos Estados Unidos há já senadores republicanos e democratas a colocar a questão. A Turquia terá de ser confrontada até ao mês de junho com esta opção.

Para além desta questão, quais são os novos desafios da chamada “new generation warfare”?

A NATO enfrenta dois grandes tipos de ameaças: de força e de fraqueza. As ameaças de força estão ligadas às grandes potências mundiais com menor ou maior capacidade de projeção de meios e de influência - a Rússia, a China ou o Irão - e temos as ameaças de fraqueza, de que são exemplos os Estados falhados a enfrentar contextos débeis de segurança interna e de guerra civil como a Síria e a Líbia. Mas também nesta ameaça cabem Estados que enfrentam contextos de fragilidade das instituições, como o Mali ou República Centro-Africana.

Neste momento há, por exemplo, sinais de que na Líbia pode estar a emergir um autêntico “rogue state”, o chamado Estado delinquente, com a ofensiva do marechal Khalifa Haftar?

A retórica 'rogue state' remete para a administração de George W. Bush, desapareceu dos documentos de estratégia de segurança norte-americanos e parecia estar anulada pelos sinais dos tempos. Veja-se o caso da Coreira do Norte. O "rogue state" por excelência seria a Coreia do Norte e agora, no fundo, já se senta à mesma mesa do Presidente dos Estados Unidos. O gesto terá anulado a condição do que seria o principal "rogue state", a Coreia do Norte, bem ao lado do Irão.

De resto, desta semana fica a decisão de Washington de colocar a Guarda Revolucionária Iraniana - unidade de elite das forças armadas iranianas - na lista oficial de organizações terroristas numa decisão inédita: pela primeira vez, uma organização oficial de um país fará parte da lista terrorista. Este é um sinal de que a questão dos "rogue states" poderá ser retomada.

Mas voltando às ameaças de força e fraqueza...

Aí temos de avaliar como a NATO se vai posicionar. Nas ameaças de força temos o flanco sul e o flanco leste, onde há preocupações. A aliança tem de apostar na convergência dos aliados na perceção dessas ameaças. O risco de ameaça da Federação Russa não é percecionado pelo cidadão português da mesma forma que pode ser entendida nos países bálticos como um risco tremendo. É fundamental nestas perceções de "força" e "fraqueza" haver uma convergência nos aliados.

Mas agora há também um flanco global a significar ameaças a envolver os Estados numa lógica de 360 graus. São ameaças de força tradicionais, mas também de meios não convencionais. Aqui entra o conceito de guerra híbrida ou de "new generation warfare", em que há uma fusão de elementos cinéticos e não cinéticos, mecanismos que permitem a um Estado condicionar a ação do adversário sem uso de força. É o campo das "fake news", dos ciberataques como elementos de uma agressão que não contempla a agressão armada.