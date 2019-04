“Não sinto que os juízes sejam especialmente machistas. Acho que a sociedade é mais”

Quando comecei a advogar, o paradigma criminal era aquele que eu chamo o paradigma do “pilha galinhas”: os processos eram cheques sem provisão, pequenos furtos, pequenas burlas, não havia mais do que isso. As pessoas consideradas influentes, importantes, aquilo que os professores de Coimbra chamam "as pessoas da história do tempo" não estavam no radar dos processos.

Em 25 anos, as coisas mudaram radicalmente e hoje parece que o paradigma é só desses processos e já ninguém liga ao "pilha galinhas". Já não há furtos de autorrádio (já nem há autorrádios!), já não há cheques sem provisão... Ainda há processos pequenos, mas esses passam despercebidos. É um pouco por isso, porque o paradigma da nossa sociedade mudou.

Acha que mudou porque passou a haver mais escrutínio?

Essa é uma razão. A outra razão é porque, do ponto sociológico, do ponto de vista mediático, do ponto de vista cívico, as pessoas passaram a ter outro grau de exigência. E passando a ter outro grau de exigência, este tipo de assuntos entra no radar da investigação.

Outra razão é porque os próprios órgãos de investigação passaram a olhar para estas coisas para que antes não olhavam. Quando se diz que a criminalidade económico-financeira aumentou imenso, eu não sei se aumentou imenso. O que aumentou imenso foram os processos por criminalidade económico-financeira, que é uma coisa diferente. Quando se diz que aumentou imenso a corrupção, eu não sei se aumentou. Aliás, a perceção que tenho como cidadão é que ela diminuiu, nomeadamente aquela pequena corrupção que era uma coisa que era tolerada aqui em Portugal há 34 anos. Acho que isso diminuiu bastante. O que aumentou foi o número de processos.

" Quando estamos a consumir [notícias], devemos pensar se estamos a consumir o certo ou o errado. Se nós temos consciência ambiental, se temos consciência cívica, porque é que não temos consciência mediática?"

Por outro lado, há uma certa necessidade ancestral, há um certo gosto – e digo isto com algum cuidado, ponho "gosto" em itálico – mas um certo gosto que vem da história, que vem de há séculos, de as pessoas verem que as elites também caem. Lembro-me sempre da história dos Távoras, o espetáculo da execução dos Távoras foi uma coisa que suscitou grande emoção, grande entusiasmo em Lisboa, para o cidadão comum ver que as elites também podem cair. É uma espécie de redenção, que se conjuga com a alteração sociológica, com a alteração mediática, com uma maior consciência cívica, com o aprofundamento da democracia, com um enorme escrutínio da comunicação social, conjugada às vezes com uma fronteira muito ténue entre informação e entretenimento, que é uma coisa que também tem de ser dita...

Os processos tornaram-se uma forma de entretenimento?

Os processos-crime proporcionam informação importante e formação da consciência, mas também proporcionam entretenimento. E é um entretenimento fácil e barato, isto também tem de ser dito. Os processos são interessantes, geram um certo “pathos”, e portanto basta ter um terço do telejornal dedicado a política, um terço dedicado ao futebol e um terço dedicado aos processos-crime e o telejornal está feito.

Estou a dizer isto com uma certa ironia, mas também com uma certa firmeza, com uma certa convicção, enquanto cidadão, enquanto espectador, enquanto leitor, enquanto ouvinte... Tudo isto deu um caldo de cultura que fez com que haja, como a Marina diz, um clamor às vezes muito forte, muito rápido, muito cedo, para que haja quem [seja punido]. Não se pergunta o que é que aconteceu, mas quem são os culpados. Não se pergunta se são culpados, mas quando é que são presos e porque é que demora tanto tempo.

Há uma perceção de que tudo é muito claro, muito simples, e que tem de ser muito rápido. Isso é muito perigoso, porque há coisas que demoram tempo. As coisas têm que ser apuradas com calma, às vezes com rigor, com tranquilidade, e com um certo distanciamento. Eu ouço muitas pessoas dizerem que há o tempo da Justiça e o tempo dos media. São tempos diferentes, é verdade, mas não basta dizê-lo. É preciso ter consciência disso.

Quem diria que não tem consciência disso, os media ou a Justiça?

Eu acho que é, sobretudo, a população em geral. Acho que, relativamente àquilo que está menos bem, do ponto de vista do tratamento mediático destes assuntos e do ponto de vista do modo como isto pode influenciar os processos, os principais responsáveis somos todos nós. Às vezes é muito fácil dizer que a comunicação social, ou certos órgãos de comunicação social, fazem as coisas de uma forma muito sensacionalista ou que têm pouco cuidado no apuramento dos factos. É verdade, ou pode ser verdade. Mas esses órgãos de informação têm consumidores. Aqui também funciona a lei da oferta e da procura.

Quando vamos para casa à noite ou quando vamos no carro e estamos a ouvir rádio, quando estamos a ver televisão, quando estamos a ler jornais, como quando estamos em geral a consumir [notícias], devemos pensar se estamos a consumir o certo ou o errado. Se nós temos consciência ambiental, se temos consciência cívica, porque é que não temos consciência mediática? E portanto, mais do que dizer que são os órgãos de informação os culpados, ou este ou aquele que é mais prevaricador, ou que é a Justiça que não sabe relacionar-se com a comunicação social, ou que há alguns agentes de Justiça que tentam usar a comunicação social para as suas estratégias, eu prefiro dizer que toda a gente, toda a população, precisa de ter alguma consciência, alguma reflexão e algum aprofundamento cívico sobre estas coisas.