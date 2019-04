Moçambique depois do ciclone Idai. "É uma luta, mas vamos conseguir"

No centro de saúde local, próximo da fábrica de transformação da cana em açúcar, a enfermeira Olga João Mutepa não tem mãos a medir.

Há dezenas de doentes à espera para serem observados, no exterior da pequena sala de triagem. Muitas crianças gemem de quando em vez, com dores de barriga e febre. Na mesa instalada à entrada da sala, há dezenas de frascos com medicamentos, que são ministrados à dose, e testes rápidos de malária, usados em quase todos os doentes.

A cólera começa a chegar. Mas é a malária que já atinge muitos, "principalmente crianças", explica Joana Mutepa à Renascença. "Neste momento, sabe-se que com essas cheias eles vivem sem rede (mosquiteira) e temos tido muitos casos de malária, mesmo". Sobre a cólera, a enfermeira entra na defensiva: "Temos muitos casos de diarreia."

É ao lado do centro de saúde que os portugueses do INEM instalaram o seu módulo de emergência médica, com um total de 28 profissionais. A médica Paula Neto, que coordena a equipa, acredita que vão "atuar mais na área do ambulatório", onde a equipa tem "capacidades de rádio-X e de pequena cirurgia".

Uma mulher que sai do centro de saúde com o pequeno Luís, de 4 ou 5 anos, pela mão, interrompe a conversa. De cabelo rapado, o menino tem na cabeça, por cima da orelha esquerda, umas bolhas brancas que a enfermeira de serviço não conseguiu identificar. Por isso o mandou vir mais tarde, quando houvesse um médico de serviço.

Uma médica do INEM observa as bolhas - e acalma a mãe do menino. É só um herpes, que surgiu numa zona diferente da habitual. O Luís e a mãe saem do recinto do centro de saúde e a médica revela a possível causa do diagnóstico: HIV, que aos poucos rouba as imunidades, permitindo que até um simples herpes assuma proporções diferentes das normais.

Mais uns quilómetros pela estrada nacional 6, para noroeste, e surge a vila de Tica. No pátio do edifício onde funcionam os caminhos de ferro, mesmo à beira da estrada, há um pequeno jardim com relva, sobre a qual há dezenas de peças de roupa a secar ao sol. O edifício, pequeno, serve agora de refúgio a cerca de 200 pessoas. Sem água, sem comida, sem ninguém que os ajude - apesar de estarem contactáveis por via terrestre.