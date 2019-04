Fotogaleria. Portugal pintado de branco de norte a sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de queda de neve acima dos 800/1.000 metros. O aviso laranja naqueles cinco distritos vai estar em vigor entre as 21h00 desta quinta-feira e as 18h00 de sábado. O IPMA já tinha colocado os distritos de Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira devido à queda de neve acima de 800/1.000 metros.