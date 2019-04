Informação falsa na autoestrada ou jornais alvo de ataques. Portugal está preparado para um ciberataque?

O Presidente inteirou-se da situação neste Estado fictício, falou com os representantes das instituições, distribuiu saudações e não prescindiu de lembrar uma situação passada, com a divulgação de uma sondagem em dia de reflexão pela imprensa estrangeira. Uma visita rápida, que inundou as salas do exercício com o som dos flashes da comitiva de jornalistas que o acompanhava.

O Presidente não esqueceu as equipas académicas portuguesas que costumam distinguir-se entre “as melhores” no campo da cibersegurança. Antes da despedida, as preocupações da Lusoceania foram postas por um momento em suspenso e o Presidente posou numa fotografia de grupo antes de partir.

E se, de repente, não soubesse onde votar?

Os ataques prolongaram-se pelo dia e o ambiente nas três salas do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) tornou-se cada vez mais tenso. É um exercício onde o objectivo é errar para que se perceba o que está mal, mas neste momento a situação já é levada tão a sério que, quem entrasse sem contexto nestas instalações militares, acharia que o país estava mesmo a ser atacado por um coletivo de “hackers”.

Muita coisa aconteceu em pouco tempo. As empresas de telecomunicação e os orgãos de comunicação foram alvos de ataques que pedem dinheiro para voltarmos a aceder aos documentos, a rede energética voltou a falhar, uma notícia falsa circulou pelas redes a dar conta de um temporal que nunca existiria (mesmo no plano do exercício) e alguém acedeu ilegalmente ao site do PCD, partido no poder a quem as sondagens atribuíam a vitória, para lá publicar uma mensagem de vitória ainda antes do fecho das urnas.