Vítor Bruno: do "código genético" de treinador à estreia no banco do FC Porto

Porta aberta para um futuro como treinador principal

O antigo treinador diz que Vítor Bruno está cada vez mais preparado para assumir o cargo de técnico principal, mas defende também que o filho está bem ao lado de Sérgio Conceição, num "grande clube como é o FC Porto":

"Está cada vez mais preparado, mas é uma decisão que lhe compete a ele tomar. Já falámos sobre esse assunto, mas ele está bem com o Sérgio. Só tem 36 anos, tem um longo caminho pela frente e vai também sempre depender das oportunidades. O próprio Sérgio já disse que ele tem condições para se assumir como treinador principal, e eu acho o mesmo. Tem capacidade de liderança e uma boa relação com os seus atletas", disse.

Vítor Manuel recorda o exemplo de Rui Faria, que foi durante 17 temporadas adjunto de José Mourinho e aventurou-se recentemente a "solo", no Al-Duhail, do Catar. "Ser adjunto é bem diferente de ser o treinador principal. O Rui Faria foi adjunto do Mourinho durante 17 anos. Não sei se vai acontecer, gostaria que sim, mas não deve estar nos seus planos a curto prazo. Está num clube de dimensão mundial, foi campeão nacional e joga na Liga dos Campeões".

"Tem feito um caminho sólido com o Sérgio Conceição, com uma relação de amizade. Está-se a preparar aos poucos, é um perfecionista, muito dedicado, como o Sérgio nesse aspeto. Todos dizem que terá um grande futuro como treinador e fico muito feliz com isso. Tudo terá a ver com a sua maturação. O Vítor não é precipitado, é calculista e sabe dar os seus passos e traçar o seu caminho", adicionou nesta entrevista a Bola Branca.

ADN de treinador

Vítor Manuel não teve problemas em puxar a fita atrás no tempo e contar a história de vida do filho no mundo do futebol. Antes de se estrear no banco, foi jogador nas divisões inferiores do futebol nacional, e teve a sua primeira oportunidade em 2009, no 1º de Dezembro, com o pai como treinador:

"Tirou o curso de educação física, jogava em clubes inferiores e dava aulas aqui em Coimbra. Quando fui para Angola em 2009, senti que ele tinha capacidades, já vivia num meio em que o pai era treinador, e percebia que havia ali algum código genético. Sempre foi uma pessoa que se questionava muito sobre o jogo. Lancei-lhe o desafio e ele aceitou".

Depois de uma boa primeira experiência em Angola, seguiu-se uma passagem mais breve pelo campeonato argelino, última paragem no apoio ao pai: "Fizemos um bom trabalho, fomos vice-campeões e fomos para a Argélia. Viemos embora passados uns meses, o presidente era uma pessoa diferente".

No regresso a solo português, tempo para um ponto final na relação. A porta de Vítor Manuel fechou-se, mas Augusto Inácio, outro experiente treinador do futebol nacional, abriu uma janela na vida de Vítor Bruno: "Quando voltamos a Portugal, disse-lhe que era a altura de pararmos a nossa colaboração. O Inácio tinha estado em Angola noutro clube e viu que o Vítor tinha qualidade e levou-o para a Naval".

Augusto Inácio e Vítor Bruno fizeram história na Figueira da Foz. A Naval termina a temporada 2009/10 em oitavo lugar, a melhor prestação de sempre do clube na Liga. Depois de uma breve experiência no Leixões, também com Inácio no banco, Vítor Bruno juntou-se a Sérgio Conceição, relação que ainda dura até aos dias de hoje.

"Ele é uma pessoa fiel, esperou pelo Inácio, que fez um hiato de um ano. Com 27 anos, no início da sua vida profissional e familiar, surgiu a oportunidade de ir para o Olhanense, com o Sérgio Conceição, que estava a começar a carreira e ainda não tinha adjuntos. E até hoje continuam juntos, numa relação que já é de amizade", frisou.

Pioneiro na relação pai-filho no futebol

Vítor Manuel diz ter "aberto caminho" para as ligações familiares no mundo do futebol. O antigo treinador explica que, quando deu a oportunidade a Vítor Bruno de ser seu adjunto, preferiu fazê-lo quando foi para o estrangeiro, devido à mentalidade em Portugal:

"Na altura, não era fácil para pai e filho treinarem juntos. Como era em Angola, um campeonato diferente, perguntei ao presidente se poderia ser, e ele aceitou, desde que o Vítor fosse competente. A verdade é que ainda hoje falam do Vítor Bruno lá em Angola", disse.

Desde então, vários filhos de antigos treinadores de renome surgiram no futebol português, e Vítor Manuel dá exemplos: "Fui pioneiro, depois veio o Toni, José Peseiro, Manuel Fernandes, e outros. Abri o caminho para isto. Deixou de ser um problema o grau familiar, mas sim a competência".

Vítor Bruno terá na sexta-feira mais um capitulo importante na sua já longa carreira como treinador-adjunto. Aos 36 anos, vai orientar o FC Porto no dérbi frente ao Boavista, jogo importante na luta pelo bicampeonato português. O jogo arranca às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.