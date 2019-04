O que fazer com os jihadistas portugueses? "Provar crimes pode ser impossível"

“A lei portuguesa contém um instrumento de política criminal que é muito importante e que deve ser encarado com muito critério pelas autoridades judiciárias e pelos órgãos de polícia criminal. Prevê não apenas uma atenuação especial, mas a possibilidade de o agente do crime não ser punido se abandonar de livre vontade a organização e, porventura, colaborar com as autoridades até na investigação e prevenção de futuros atentados terroristas”, afirma o especialista em Direito Penal.

Rui Pereira entende que a atenuante não se aplica a todos os crimes. Se um português cometeu homicídios em nome do autoproclamado Estado Islâmico, por exemplo, “esses crimes de terrorismo já não podem ser abrangidos por esta espécie de perdão”.

“Aí estão em causa crimes de homicídio que são punidos de acordo com a legislação geral e o efeito da lei antiterrorista é agravar a responsabilidade nesses casos apenas.”

António Nunes, do Observatório do Terrorismo, acrescenta que a moldura penal vai variar caso a caso. Além da adesão a uma organização terrorista, podem ser acusados de atos terroristas, homicídios e até genocídio. “É muito variável, depende muito daquilo que vier acompanhado e pode ser até diferente para cada um deles, se chegarem a vir para Portugal.”

Após cumprirem pena de prisão, refere o presidente do OSCOT, “é normal” que estas pessoas radicalizadas que tenham estado envolvidas com o Daesh “tenham, pelo menos, um registo e um acompanhamento dos nossos serviços secretos”.

Provar crimes no Daesh pode ser “impossível”

O processo de recolha de provas para acusar suspeitos de integrarem as fileiras do Daesh pode ser, em algumas situações, muito complicado, nomeadamente em relação a crimes cometidos na Síria ou no Iraque.

António Nunes lembra que, como em qualquer processo judicial, “temos que ter prova inequívoca de que aqueles combatentes que foram detidos em vida praticaram esses atos e temos que ter a capacidade para ter um julgamento justo”. Nalguns casos, poderá ser “impossível” obter prova, reconhece.

O antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira concorda que, em alguns casos, será difícil reunir provas sobre alegados crimes cometidos na Síria ou no Iraque ao serviço do Daesh, mas em relação ao crime de pertença a um grupo terrorista a situação é diferente.

“O crime de pertença a organização pode ser provado de várias formas: documentalmente, através de testemunhas, de quaisquer meios considerados válidos não proibidos pelo Código de Processo Penal. Eu creio que pode haver crimes mais difíceis de provar, mas a pertença a organização, em alguns casos, não será eventualmente tão difícil de provar como isso, porque estamos a falar da simples pertença. Não é obrigatório haver um documento oficial para provar a pertença, é preciso provar que houve colaboração com a organização”, sublinha.

O que fazer às famílias dos jihadistas retidas no estrangeiro?

Estão numa espécie de limbo. Nos últimos meses foram noticiados os casos de, pelo menos, três crianças e duas mulheres familiares de jihadistas com nacionalidade portuguesa a viver a viver "no limbo" em campos curdos, na Síria, como aquele que o "New York Times" visitou recentemente.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou no passado fim-de-semana, num comunicado citado pelo semanário "Expresso", que está em contacto com estas famílias a fim de “compatibilizar os dois objetivos” que orientam Portugal – “a defesa da segurança nacional e a proteção de concidadãos em situação vulnerável” – e assim dar início ao processo de repatriamento destas mulheres e crianças.