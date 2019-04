Barragem de Fridão. Onze anos depois, “já chega de ansiedade e de desânimo"

O coronel Artur Freitas, da Associação cívica Pró-Tâmega, considera “uma farsa” a forma como foi feita a consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental e diz não aceitar “um cutelo de 90 metros de altura em cima do pescoço dos amarantinos”.

“A maior parte dos indicadores de risco que estava na posse das autoridades só foram facultados depois da consulta pública”, acusa Artur Freitas em conversa com a Renascença. “Do lado do Instituto da Água está referido que, em caso de rutura da barragem, a onda de inundação atinge a baixa de Amarante em 13 minutos, passando 14 metros acima do tabuleiro da ponte de São Gonçalo”, ressalta.

Para além do parecer do Instituto da Água, o coronel Freitas traz também à discussão o testemunho da Autoridade Nacional da Proteção Civil, para garantir que “o decisor não levou em conta o risco da proximidade da barragem à baixa de Amarante".

Sentado numa esplanada, bem junto à Ponte de São Gonçalo e com os olhos voltados para o Tâmega, o ativista promete: “Se o senhor ministro for, na realidade, por uma decisão de cortar o nó górdio pelo elo mais fraco que é a população, avançamos com uma queixa para a Comissão Europeia e com outra para a Procuradoria Geral da República.”

Em 2016, Governo e EDP chegaram a acordo para suspender a construção por um período de três anos, com o objetivo de reavaliar o projeto.

Na contagem decrescente para o anúncio da decisão, o Grupo Ambientalista GEOTA lançou uma campanha para travar a barragem.

Ana Brazão, que coordena o projeto Rios Livres dentro do grupo ambientalista, escolheu a margem direita do Tâmega, na freguesia de Gatão, para lembrar que "o risco de Fridão é o mais elevado" de acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens.

Ana afirma à Renascença que, na verdade, “este projeto é composto por duas barragens - uma principal para a retenção de água e uma segunda para regularizar os caudais para jusante, para a cidade de Amarante”, que serão edificadas “em cima de uma zona de suscetibilidade sísmica, uma zona onde foram registados recentemente alguns sismos”.

Para a responsável do GEOTA, “isto vai fazer com a que a probabilidade de um risco de sismo possa aumentar em relação ao dano causado".