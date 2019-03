"É o nosso padre Aguiar que vai ser bispo"

O dia, reconhece, é de um misto de sentimentos. "Deus tem coisas que a gente não entende. Que no dia da sua consagração de bispo tenha estado a enterrar a sua mãe... Mas tudo isto são presentes de Deus. Porque Deus oferece presentes se calhar em embalagens muito feias, mas dentro tem um tesouro. A mãe dele está no céu, mas está contente com o filho bispo. Eu também estou muito contente. Acho que é uma graça para a Igreja".

Faltam cerca de 20 minutos para a cerimónia, quando chega D. Américo Aguiar. É recebido pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, e pelos presidentes das autarquias do Porto e de Lisboa, Rui Moreira e Fernando Medina. Mas também pelo primeiro-ministro, António Costa, e por Pinto da Costa, presidente do FC Porto.