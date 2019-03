“Jimmy Carter prova que a decência conta”

O artigo, em coautoria com Mary Jordan no "The Washington Post", “The un-celebrity president", tornou-se um fenómeno viral e tocou milhares de norte-americanos que, aparentemente, tinham esquecido Jimmy Carter. Ficou surpreendido com as reacções?

Nós sempre pensámos que as pessoas iriam reagir, mas ficámos surpreendidos pela dimensão e amplitude das reações. Recebemos centenas e centenas de e-mails, registou-se uma reacção incrível, a maioria dos jornais regionais nos Estados Unidos reproduziu a peça, milhões de pessoas leram a matéria e também surgiram reações de todo o mundo. Obviamente as pessoas não estavam focadas no presidente Carter porque ele não é presidente há já mais de 30 e muitos anos o que é muito tempo. O texto recorda às pessoas quem foi Carter e quão grande exemplo ele deixa não só como presidente, mas como ser humano e isso teve um quase efeito de reverberação sonora junto das pessoas. Saber isso de Carter fez as pessoas sentirem-se realmente bem. Como está o ex-presidente Carter de saúde? Para escrever o artigo nós passámos uma semana em Agosto, mas voltamos a estar com o presidente Carter há poucos dias na pequena cidade de Plains, Georgia, onde ele vive. Ele está a caminho dos 95 anos e continua muito activo. O presidente anda muito a pé e continua a gostar de nadar na sua piscina. Acompanhado pela sua mulher Rosalynn, 91, Carter continua a dar passeios na vizinhança. Os Carter continuam muito activos. Carter estabeleceu para si mesmo um padrão de vida muito saudável. Não fuma. Não bebe. É muito dinâmico. Exercita-se muito. Está em muito boa forma física. E, claro, como homem ele constitui uma maravilhosa fonte de inspiração. Quando falamos com ele ficamos com uma sensação de bem-estar. O artigo enfatiza o facto de Carter viver modestamente e, ao contrário de antecessores e sucessores, não ganhar milhões… É verdade. Se se é um ex-presidente dos Estados Unidos as oportunidades de se fazer dinheiro são imensas. E, lembre-se, muitas destas personalidades, como Gerald Ford, Barack Obama, Bill Clinton e até os Bush, foram a vida inteira funcionários públicos e auferiram salários relativamente modestos se comparados com o que poderiam ter ganho se estivessem no sector privado. Alguns deles - e o fenómeno começou com Ford e sobretudo com Clinton - decidiram que, depois de abandonar a Casa Branca, seria aceitável integrar lugares chave em conselhos de administração de grandes empresas ou fazer intervenções em conferências em que podem fazer milhões de dólares. Mas Carter escolheu não ir por aí. Ele disse que optar por essa via sentiria estar a tirar algum tipo de vantagem de ter sido presidente dos Estados Unidos e que não o queria fazer. Mas Carter também é muito rápido a sublinhar que nada tem contra quem o faça e não critica antecessores ou sucessores por o terem feito. É perfeitamente legal. Não há nada de errado nisso. Se alguém te quer pagar milhões de dólares para que faças um discurso não há nada de errado. Carter optou por outra via e vive modestamente. Ele e a mulher – Rosalynn - vivem na mesma casa que mandaram construir em 1961. É uma casa muito modesta e levam um estilo de vida muito calmo, muito recatado e não estou certo de que alguma vez possamos assistir a algo semelhante.