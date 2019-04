Três vezes o acordo de May foi votado... e três vezes chumbado. E agora, o que vai ser do Brexit?

Os deputados delegaram-lhe a responsabilidade e a primeira-ministra voltaria a Bruxelas para renegociar o acordo que a eles não chegava. E renogociou-o, nomeadamente quanto ao chamado "Backstop", trazendo de Bruxelas garantias mais atrativas sobre o mecanismo de salvaguarda para a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda – o novo documento dava garantias legais de que o mecanismo de salvaguarda, se viesse a ser aplicado, não poderia lá manter o Reino Unido indefinidamente. Não foi suficiente.

May pressionou os deputados, em sucessivos discursos e declarações, colocando sobre estes a responsabilidade pelo que de mau acontecer (e acontecerá, sabe-o Theresa May, Bruxelas, os deputados, todos os britânicos e todos os europeus) se o Brexit se fizer de forma desordenada. Não foi suficiente.

Chegaria, ainda na semana passada, a prometer que se demitiria (entregando os destinos da governação a outro conservador) se o próprio partido se reunisse num consenso em torno do seu acordo e lhe garantisse aprovação. Não foi suficiente também.

May tentaria, então, na última sexta-feira, apresentar novamente o acordo para aprovação no Parlamento.

John Bercow, líder da Câmara dos Comuns, reiterou, repetidas vezes, a necessidade de alterações “substanciais” para que o submetesse outra vez. Não houve (não havia tempo para tal) nada de substancial alterado pelo Governo. Então, e de modo a ultrapassar esta limitação de Bercow, foi levado à Câmara dos Comuns apenas o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia – e não a declaração política sobre a relação futura entre Londres e Bruxelas –, que não tem valor jurídico. O acordo não passaria por uma diferença de 58 votos: 344 deputados votaram contra a proposta e 286 a favor.

Stefaan De Rynck, membro da Equipa de Negociação para o Brexit, veio ainda na sexta-feira dizer que uma saída sem acordo é "um cenário realmente provável" tendo em conta a impossibilidade de o Parlamento britânico aprovar o que May negociou com Bruxelas.



Agora, Theresa May tem até 12 de abril (data oficial para a saída, isto após o Parlamento britânico ter aprovado o adiamento do Brexit no final de março) para apresentar um novo plano de acção a Bruxelas, caso contrário o Reino Unido vai mesmo abandonar a União Europeia nesse dia sem qualquer acordo. Ainda assim, e derrotada uma vez mais, May não se dá como derrotada de vez. E prometeu, na sexta-feira: “A Câmara dos Comuns não nos permite sair sem um acordo, portanto vai ter de arranjar uma alternativa.”

Cabe pois, agora, à Câmara dos Comuns (que assumiu o controlo sobre o Brexit a 25 de março) discutir o que ela própria chumbou na sessão de votos indicativos que aconteceu na quarta-feira passada. Ou seja, opções para o Brexit.

Apesar da falta de consenso nessa votação, a proposta que recolheu uma menor diferença de votos foi a possibilidade de o acordo de Brexit prever a existência de uma união aduaneira (Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia, já garantiu que Bruxelas não se oporá a negociar esta questão) entre Londres e Bruxelas.

O debate está marcado para hoje. O que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém pode prometer ou augurar. Mas o organograma (acima) indica-nos caminhos, uns mais tortuosos que outros.