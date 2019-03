Fim da liberdade de expressão ou salvaguarda dos direitos de autor? Nova diretiva divide opiniões

“A Directiva dos Direitos de Autor foi melhorada, mas vai continuar a gerar incerteza jurídica e ainda afetar as economias criativas e digitais europeias. Os pormenores são importantes e estamos ansiosos por trabalhar com decisores políticos, “publishers”, criadores e detentores de direitos, à medida que os Estados-membros da UE se forem movimentando para implementar estas novas regras”, diz fonte da empresa, num comunicado enviado à Renascença.

Para Eduardo Santos, a posição da empresa é natural uma vez que esta será, na sua visão, uma das principais beneficiadas com a nova diretiva. “No futuro isto vai fazer com que as grandes plataformas de internet fiquem responsáveis por aquilo que pode ser dito ou não”, explica.

A nova diretiva passa a responsabilizar plataformas como o YouTube e o Facebook pelos conteúdos que os seus utilizadores lá colocam. Algo, que na prática, levará estas empresas a criar mecanismos que automaticamente impeçam o carregamento de conteúdos protegidos por direitos de autor.

A aplicação destes "filtros" são, para Eduardo Santos, uma ameaça à liberdade de expressão. O presidente da associação portuguesa teme que gigantes como a Google passem a deter o monopólio desses filtros. “A Google fica assim numa posição forte: pode vender esses serviços a outras empresas e as PME europeias não vão sequer conseguir competir neste mercado”, diz.

Luís António Santos, professor da Universidade do Minho, considera que a nova diretiva não representa os cidadãos, mas sim dois grupos muito fortes: as indústrias criativas e as gigantes tecnológicas. “Tivemos um debate intenso entre posições extremadas destes dois grandes grupos de forças e não tivemos quase ninguém a representar os cidadãos”, explica o diretor-adjunto do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.

Uma ideia que Paulo Perneta, da Wikimédia Portugal, subscreve. “A ideia que passa é que aquilo foi uma construção de um conjunto de lóbis. Até pode ter havido um texto inicial com alguma boa intenção. Mas a quantidade de lóbis que se juntaram ali – de um lado e de outro – foram moldando aquilo ao ponto de já não fazer sentido”, argumenta o membro do capítulo português da Wikimedia Fundation.