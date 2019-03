Memórias da Beira. "Sinto-me profundamente triste"

Na cidade da Beira o camarão é isco de pesca e substitui o tremoço na companhia da cerveja. Na década de 70, os filmes estreavam por aqui ainda antes de chegarem a Lisboa. A Praça da Índia, as maravilhosas praias de mar alto no Macúti, o célebre Grande Hotel e prédio Nicola, de 10 andares, eram até há bem pouco tempo centro de atração local, ponto de encontro entre miúdos e graúdos.

Recordamos a alegria e a beleza de uma cidade que ficará para sempre marcada na memória de Carlos e Vítor.

Na Beira "havia sempre um convite"

Cheguei à Beira em outubro de 1969. Assim que aterrei fiquei impressionado com a modernidade do aeroporto, um edifício com uma amplitude surpreendente em relação até ao aeroporto de Lisboa de onde tinha partido. A estrada que ligava o aeroporto à cidade tinha mais de mil metros em linha reta. Nesta estrada faziam-se provas automobilísticas de aceleração, organizadas pelo ATCM – Automóvel Touring Clube de Moçambique. Juntava-se sempre muita gente para assistir a estas provas; era um acontecimento. Ainda me lembro do Datsun SSS, um dos carros mais em voga e que, na altura, não existia em Portugal.

Fui viver para a Ponta Gêa, perto do famoso Grande Hotel. As pessoas eram francas, diretas, acolhedoras. Mal cheguei, fui logo convidado para ir a casa de pessoas que viviam na vizinhança e percebi que ali era sempre assim. Havia sempre um convite. Lembro-me que, depois do jantar, as pessoas se juntavam em casa de amigos ou para ir à pesca, junto ao cais. O isco para a pesca era camarão. Lembro-me deste pormenor, porque em Portugal o camarão não era acessível a todos. Na Beira toda a gente comprava camarão, era barato. Até o ofereciam nos cafés, para acompanhar a cerveja.

Lembro-me de uma praça grande, junto ao mar: a Praça da Índia. Os camiões vinham de fora da cidade e paravam nesta praça a vender laranjas e outras frutas, mas essencialmente laranjas. As pessoas compravam vários sacos porque era comum beber sumo de laranja ao pequeno-almoço. Ao fim-de-semana as pessoas gostavam de sair para ir passear, assistir a jogos de basquetebol ou ir ao cinema. Na altura existiam 3 cinemas e normalmente estavam cheios. Lembro-me que passavam muitos filmes indianos e que não eram legendados na própria película; por baixo do ecrã havia um rolo a passar com a tradução escrita à máquina. E lembro-me também que muitos filmes chegavam à Beira ainda antes de chegar a Lisboa, porque vinham por circuitos sul-africanos.

Ter estas recordações e olhar agora para a cidade completamente devastada… é uma dor enorme. Sinto-me profundamente triste. Desejo que a cidade se possa reerguer e que os moçambicanos voltem a ter as suas casas, as suas escolas, a sua vida; a vida digna que merecem.

* Texto de Vítor Bernardes, 70 anos. Engenheiro Eletrotécnico, Reformado. Viveu na Beira de 1969 até 1977.

“São verdadeiros horrores, o que os meus olhos veem”

Somos uma família, todos nascidos e criados em Moçambique na província de Sofala. Os meus pais nasceram em Vila Pery, hoje Chimoio, na província de Manica, eu e o meu irmão nascemos na Beira, no Hospital Central Rainha D. Amélia.

Vivi uma infância muito feliz, com boas e gratas recordações. Repartíamos a nossa vida entre a escola, desporto e o convívio salutar entre todos.

Hoje e perante as imagens de devastação que as províncias de Sofala e Manica sofreram, vêm-me à memória os locais que frequentava no bom tempo que por lá vivi, nos anos 60 e 70.

Vivi na Beira até aos 4 anos, altura em que fui viver para Inhamízua, junto ao Dondo, e onde fiquei até 1975. A Manga, que fica na periferia da Beira, era o local que frequentava por excelência, por obrigações escolares e por lazer também, ponto de encontro para convívio de miúdos e graúdos.

O ensino primário completei-o na Escola Primária da Manga, o ciclo preparatório (hoje o 5º e 6º ano) no Colégio João XXIII, em São Benedito na Manga, e o 1º ano do Curso Geral de Electricidade (hoje o 7º ano) na Escola Industrial e Comercial Freire de Andrade na cidade da Beira, paredes meias com o “rival” Liceu Pero da Naia.

Pelo meio ficava o prédio Nicola de 10 andares, ponto de encontro para convívio da malta da escola e do liceu, onde apanhávamos o machimbombo (autocarro) para os diversos pontos da cidade e periferia. Eu apanhava a carreira 7 com destino a Inhamízua, cerca de 20 quilómetros para o interior, pela estrada nacional 6.

São verdadeiros horrores, o que os meus olhos veem perante tamanha catástrofe, nomeadamente o Búzi onde viveram os meus sogros e os filhos, o rio Pungué e as suas margens totalmente alagadas, a EN 6 que liga a Beira a Manica cortada em 4 locais, tornando a cidade da Beira inacessível por via terrestre.

Percorria esta estrada todos os anos quando ia de férias escolares com os meus pais para Vila Pery, passando por Mafambisse, Tica, Vila Machado, Gondola, Sussundenga. Hoje vejo o pavilhão da Mocidade Portuguesa, que frequentei muitas vezes com enorme alegria, completamente arrasado. A baixa da cidade, onde ia com muita frequência com os meus pais, está inundada. A Praça do Município era o palco dos festejos de Carnaval e da passagem de ano, com uma vista sobre o rio Chiveve, que passa mesmo em frente à cidade. Ainda recordo a grande loja comercial da Casa Bulha, também na baixa.

Tendo sido atleta do Ferroviário da Beira, lembro com muita saudade o tempo que passei por lá. Oxalá que o estádio de futebol e as recentes obras de fundo para preservação do Pavilhão Eng. Sousa Dias tenham ficado incólumes face ao ciclone.

As nossas magníficas praias de mar alto, no Macúti, ficaram desfiguradas com a intempérie. Todos os domingos de manhã nos banhavamos naquelas temperadas águas mornas. A igreja católica no Macuti está agora 90% destruída.

Outro local mítico, que frequentava todos os sábados à tarde na companhia do meu pai e irmão, era o aeroporto Internacional da Beira, onde víamos os movimentos aéreos nessas tardes, com a presença de voos da TAP, com o Boeing 707 e B747, e desfrutavamos da magnífica varanda e esplanada do próprio aeroporto.

Felizmente, a destruição parcial do aeroporto não impossibilita o tráfego aéreo, para que chegue ajuda internacional.

Difícil de imaginar e reconhecer agora todos estes lugares míticos da minha meninice e juventude.

* Texto de Carlos Aguiar Schmidt, 57 anos. Assistente de Informação, nasceu na cidade da Beira.