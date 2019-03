O diretor do Departamento de Barragens do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), António Lopes Batista, garantiu esta sexta-feira à Renascença que a situação das barragens em Moçambique (nomeadamente na de Cahora Bassa e na de Nampula) não representa qualquer ameça para a população quanto à abertura das comportas.



“O que nós sabemos é que, nas barragens em questão, a albufeira estava relativamente baixa, porque estes últimos tempos em Moçambique têm sido de seca. E subiram, tiveram agora um incremento do nível de água na albufeira, tiveram afluências grandes, mas ainda não estão perto do pleno armazenamento."

Em permanente contacto com os técnicos da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, empresa estatal rersponsável pela manutenção da barragem, António Lopes Batista explica que "as barragens têm um nível de pleno armazenamento, que é o nível ideal que devem ter, e depois têm uma reserva até ao nível de máxima cheia, que pode ser de mais dois, três, quatro metros de altura durante cheias intensas".

Ora, no caso destas duas barragens, garante, "as mesmas tinham níveis bastante abaixo do pleno armazenamento" antes da passagem do ciclone Idai. "E agora, com estas afluências de águas, aproximaram-se do pleno armazenamento – mas ainda não estão. Portanto, quando se fala que Cahora Bassa está a 98%, ainda tem mais 2% até ao nível de pleno armazenamento, e depois, a partir daí, ainda há uma reserva muito grande até ao nível de máxima cheia”, explica.

No começo da semana, circulou, em Moçambique, através da Direção Nacional de Recursos Hídricos, a informação de que as barragens de Cahora Bassa e Nampula estariam perto de atingir o nível máximo de retenção de águas nas respetivas albufeiras, podendo a abertura das comportas – e consequentes descargas – levar a grandes cheias.

Pouco depois, circulava também, via WhatsApp, entre a comunidade portuguesa residente em Moçambique, a informação de que, no Zimbabué, a abertura das comportas na barragem de Kariba poderia causar uma catástrofe. A informação era atribuída a fonte da embaixada portuguesa em Maputo e acompanhada do apelo à população para se precaver e abrigar.

A verdade é que, desde então, não houve descargas de grandes dimensões em nenhuma das barragens.