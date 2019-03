“Brexit prolongado vai acentuar fracturas”

Quanto a datas a mais falada é a que oficialmente foi referida, e pedida, na carta de Theresa May, 30 de Junho - embora se tenha levanto aqui também uma discussão se será possível, por razões ligadas às eleições para o Parlamento Europeu de final de Maio, fazer o Brexit até 30 de Junho ou se a data terá que ir, neste alargamento curto, até 23 de Maio, visto que nesse dia se inicia o processo eleitoral que conduzirà à escolha dos futuros deputados europeus.

Qual é a sua sensibilidade em relação ao efeito da proximidade das eleições europeias?

Há aspectos a ter em conta do ponto de vista legal. Um deles é saber se legalmente se poderia fazer um alargamento do prazo até 30 de Junho - como pede Theresa May - sem contrariar as disposições dos tratados e todos os processos previstos para a eleição dos deputados europeus.

Embora quase tudo o que é jurídico possa ser controvertido nestas questões mais difíceis para resposta imediata o que me parece mais razoável - e vão nesse sentido até os pareceres legais internos que a Comissão Europeia terá pedido - é que a data crucial do processo não seria tanto 23 de Maio, a data das eleições para o PE no Reino Unido, mas a data do início de funções do novo parlamento, 2 de Julho. Portanto de um ponto de vista estritamente legal parece ser mesmo possível.

Mas não teria efeitos na necessidade legal da continuidade da contribuição britânica para o orçamento comunitário?

Essa é a questão política chave. Seja a data de 23 de Maio, seja a data de 30 de Junho se for aceite - será uma data configurada no pressuposto da não participação dos eleitores britânicos nas eleições europeias para não levantar questões como essa da contribuição financeira. Porque se os britânicos participam nas eleições vamos entrar num terreno extraordináriamente difícil para os britânicos e para a própria União Europeia. Primeiro porque esse seria o tema chave da campanha no Reino Unido e seria um tema extraordinariamente fracturante.

Mas, mesmo no resto da União Europeia muitos partidos que contestam a UE teriam aqui um argumento adicional para dizer que Bruxelas tudo está a fazer para dificultar a saída do Reino Unido e sobretudo argumentando com questões democráticas e que é uma maneira de exercer uma pressão indirecta para um segundo referendo - como no caso do tratado de Maastrich, na Dinamarca, ou o tratado de Lisboa, na Irlanda.

Não só para um referendo, mas até para eleições gerais no Reino Unido? Essa eventual pressão seria um favor da UE aos eurocépticos britânicos?

Indirecta e involuntáriamente poderia ter esse efeito. Embora à primeira vista pudesse ser bom para os partidários da permanência do Reino Unido na União Europeia, num segundo olhar mais atento poderia criar uma dinâmica de resultados difíceis de antecipar que não beneficiariam a UE e irónicamente até daria argumentos aos eurocépticos britânicos e outras forças contestatárias.

Se cruzar este dado com as questões orçamentais o assunto ainda se torna ainda mais delicado, porque a contribuição britânica para o orçamento da União Europeia sempre foi um dos temas críticos no Reino Unido e foi objecto de batalhas de Margaret Thatcher nos anos 80 e é um dos argumentos mais fortes a favor da saída porque os britânicos são contribuintes líquidos. Assim, o prolongamento num prazo mais longo parece quase inevitável que levante de novo a questão orçamental.

Aí iríamos ter a UE provavelmente a querer a continuidade da contribuição britânica com todos os problemas que isso levantaria do lado de Londres, mas também poderíamos ter uma contribuição irónica que seria com a continuidade da permanência do Reino Unido o próprio Reino Unido poderia obstaculizar - porque continuaria a votar - as negociações que estão em curso para o novo quadro financeiro plurianual, ou seja, bloquear o processo do orçamento comunitário do qual, por exemplo, saem os fundos estruturais ou programas como o Portugal 20/20 ou o próximo programa comunitário de apoio. Teria um impacto enorme e era um enorme risco para a União Europeia continuar neste processo.

O que pode ser dito sobre o Brexit corre o risco de ser ultrapassado em horas, mas o cenário mais provável será o do adiamento por um período curto?

A palavra correcta é mesmo 'provável', sem poder excluir outros cenários, será a de uma adiamento curto. Resta saber se o curto' será a data balizada por 23 de Maio ou 30 de Junho no pressuposto de que que nenhum dos casos implicará com as consequências já descritas. A outra questão é saber as implicações no Reino Unido. Porque se a UE colocar como condição para a data ficar formalizada, como já referiu Donad Tusk, uma prévia aprovação em Westminster do acordo de May, isto pode fazer a diferença. Importa perceber exactamente em que termos a União Europeia vai aceitar a prorrogação e se vai explicitar os termos em que condiciona o processo. Uma possibilidade que depois levanta dois cenários curiosos.

Por um lado pode fazer-se a leitura, como já está a ser feita, de que o Reino Unido está a claudicar, mas por outro que poderá reforçar a posição de Theresa May, é evidente num jogo de alto risco, que é voltar com este acordo para o parlamento britânico que acaba por se reduzir a duas possibilidades - até pela proximidade a 29 de Março - a saber: ou votam este acordo e temos aqui um prazo para implementar a legislação ou então é uma saída em acordo a 29 de Março porque o processo não foi do ponto de vista legal interrompido.

Talvez seja este trajecto que Theresa May tenha em mente e tente fazer na próxima semana se conseguir nas próximas horas um entendimento nestes termos da parte da União Europeia. Resta perceber também como é que da parte dos eurocépticos do partido unionista da Irlanda do Norte e até de alguns trabalhistas irão reagir.