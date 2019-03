Pintora Graça Morais. “Não sou piegas, luto para me ultrapassar e trazer para a tela o melhor que sei fazer”

E de que forma essa questão da "gentrificação" de Lisboa a condicionou?

Realmente, nos últimos três anos eu comecei a viver uma situação muito desagradável, até muito dramática para mim, porque não aguentava o barulho, as confusões e tantas obras. A rua era muito estreita.

Enfim, tive que sair dali, embora continue a ser meu atelier. Era um espaço grande que se de certeza lá continuasse, não faria estes pequenos desenhos, mas obras de outra dimensão. Tive de alugar duas salas, de 30 metros quadrados, perto da Gulbenkian e fiquei reduzida a uma mesa e concentrei todas as minhas energias nos desenhos. Temos de reagir sempre às adversidades.

Por isso, os desenhos são de pequeno formato.

É uma série tão contida, tão intensa e que tem muito a ver com a realidade. Tem tanto a ver com as situações que se vivem na minha cidade, que eu considero Lisboa a minha cidade, embora Bragança também seja, e ao mesmo tempo tem a ver com a situação no mundo. Vivemos tempos muito preocupantes. Não se se vive na Europa numa guerra, mas vive-se com o peso do terrorismo e das grandes revoltas de pessoas que, algumas delas são justas, porque vivem muito mal.

Como é o seu ritmo de trabalho no atelier?

A arte acontece geralmente porque há dias em que se tem mais predisposição para estar bem e para a concentração. Mas também é preciso forçar! Há uma dimensão, que eu também tenho, de relaxar, pensar, ler e de conviver.

Contudo, os momentos mais intensos, mais verdadeiros e em que eu sei que estou certa, porque estou no mundo a descobrir, são os momentos em que estou no atelier. Por isso, esforço-me e quero estar o máximo tempo no meu atelier.

Ou seja, para si como artista, os momentos de criação são também de descoberta?

Completamente! Nunca chegaria a estes desenhos se nunca tivesse visto desenhos do Rodin, Giacometti ou Picasso. Toda essa história dos grandes mestres, aprendo com todos. Todos me dão uma grande energia para continuar o meu caminho que é cada vez mais pessoalizado porque é o meu mundo, é a minha história.

É sobretudo, a história de uma mulher. Como mulher tenho uma forma diferente de falar e cada vez mais assumo essa diferença. O meu olhar sobre o mundo passa sempre pelas mulheres. Essas mães que eu vejo quando aqueles migrantes são salvos, é impressionante. Ver tanta criança a chorar! Eu ponho-me no lugar daquelas crianças e daquelas mães que muitas vezes morrem. Acho que não podemos ficar insensíveis a este drama de pessoas pobres, paupérrimas, que fogem da guerra. Ao nosso lado também há essas pessoas, não podemos só olhar para o mundo.

Sente a urgência de agir?

Acho que se cada um de nós olhar para as pessoas que nos cercam e tivermos uma palavra, um olhar de solidariedade, já estamos a ajudar a que o mundo seja melhor. A minha pintura tem esta dimensão humana que é importante, mas eu quero sobretudo ser uma grande pintora. Quando sou uma grande pintora não sou piegas. Eu luto para me ultrapassar a mim própria e para trazer para a tela e para o papel o melhor que sei fazer.